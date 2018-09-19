CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "24 Haziran gecesi iyi bir sınav vermedik" ifadelerini kullandı. Habertürk TV'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında Kılıçdaroğlu'nun sözleri masaya yatırıldı.

Yorumculardan Nuh Albayrak, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin Muharrem İnce'ye bir gönderme olduğunu söyledi. Bunun üzerine programa telefonla bağlanan Muharrem İnce söz hakkını kullandı.

İnce, 24 Haziran gecesinde yaşananların sorumlusu olmadığını belirterek, "Hayretler içerisindeyim. O gece hiç kimse televizyonların karşısına çıkmadı. İnce neredeydi? 10 tane senaryo var. Bunlardan biri doğru diyelim, 9'unu kim uydurdu?. Bu bir algı operasyonu. Kılıçdaroğlu '24 Haziran gecesi iyi bir sınav vermedik' diyor. Albayrak, 'Muharrem İnce'ye gönderme yapıyor' diyor. Ben lisedeki mantık derslerindne çıkarımla konuşayım bunu. 188 bin sandık var. Tutanaklar, parti Genel Merkezi'nde mi olur Cumhurbaşkanı'nda mı olur? Partinin Genel Merkezi'nde olur. Hesap vermesi gereken CHP'nin Genel Merkezi'dir. Bana bir gönderme yaptığını düşünmüyorum, yaparsa da yanlış yapar. Yaptığını da düşünmüyorum. Ortadan kayboldu lafına üzülüyorum." dedi.

İnce, Nuh Albayrak'a, "O gece açıklama yapmadı demeli, kayboldu dememeli" ifadeleri ile eleştiride bulundu.

Nuh Albayrak, Muharrem İnce'ye 'parti seçmeninde küskünlük yok mu?' sorusunu yöneltti. İnce, "Var tabi. İnsanlar ilk kez umutlandı. Şimdi sandığa gitmeyeceğim diyenleri duyuyorum, onlar sandığa gidecektir, inanıyorum" dedi.

Programın moderatörü Didem Arslan Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun 'İstanbul adayı İnce mi olacak?'sorusuna verdiği yanıtı hatırlattı. İnce'ye 'İstanbul adayı olacak mısınız?' sorusunu yöneltti.

İnce, "Ben Genel Başkan olarak Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum, nokta. İstanbul'a aday olmak isteyen çok arkadaşımız var. Önerim nedir derseniz, 200 bin üyenin önüne sandık koyarak belirlenmeli" dedi.

Kılıçdaroğlu, "İstanbul'u hangi adayla kazanacaksak o olacak" ifadelerini kullanmıştı

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