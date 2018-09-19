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Muharrem İnce Habertürk TV canlı yayınına bağlandı!

Son dakika... CHP'nin 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Habertürk TV'de yayınlanan 'Türkiye'nin Nabzı' programına telefonla bağlandı. Muharrem İnce, programın konuklarından Nuh Albayrak'ın, 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi ortadan kayboldu' sözlerine tepki göstermek için bağlandığını söyledi. İnce, "O geceyi ben değil, parti yönetir. Ben adayım sadece, benim işim bitti. Partinin, MYK'nın işi o geceyi yönetmek" dedi. İnce, "Nuh Albayrak o gece açıklama yapmadı demeli, kayboldu dememeli" dedi. İnce, İstanbul adaylığı tartışmalarına nokta koydu, "Ben, Genel Başkan olarak Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum" diye konuştu

19.09.2018 - 22:18 | Güncelleme: HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "24 Haziran gecesi iyi bir sınav vermedik" ifadelerini kullandı. Habertürk TV'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında Kılıçdaroğlu'nun sözleri masaya yatırıldı.

 

 

Yorumculardan Nuh Albayrak, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin Muharrem İnce'ye bir gönderme olduğunu söyledi. Bunun üzerine programa telefonla bağlanan Muharrem İnce söz hakkını kullandı.

İnce, 24 Haziran gecesinde yaşananların sorumlusu olmadığını belirterek, "Hayretler içerisindeyim. O gece hiç kimse televizyonların karşısına çıkmadı. İnce neredeydi? 10 tane senaryo var. Bunlardan biri doğru diyelim, 9'unu kim uydurdu?. Bu bir algı operasyonu. Kılıçdaroğlu '24 Haziran gecesi iyi bir sınav vermedik' diyor. Albayrak,  'Muharrem İnce'ye gönderme yapıyor' diyor. Ben lisedeki mantık derslerindne çıkarımla konuşayım bunu. 188 bin sandık var. Tutanaklar, parti Genel Merkezi'nde mi olur Cumhurbaşkanı'nda mı olur? Partinin Genel Merkezi'nde olur. Hesap vermesi gereken CHP'nin Genel Merkezi'dir. Bana bir gönderme yaptığını düşünmüyorum, yaparsa da yanlış yapar. Yaptığını da düşünmüyorum. Ortadan kayboldu lafına üzülüyorum." dedi.

İnce, Nuh Albayrak'a, "O gece açıklama yapmadı demeli, kayboldu dememeli" ifadeleri ile eleştiride bulundu.

Nuh Albayrak, Muharrem İnce'ye 'parti seçmeninde küskünlük yok mu?' sorusunu yöneltti. İnce, "Var tabi. İnsanlar ilk kez umutlandı. Şimdi sandığa gitmeyeceğim diyenleri duyuyorum, onlar sandığa gidecektir, inanıyorum" dedi.

Programın moderatörü Didem Arslan Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun 'İstanbul adayı İnce mi olacak?'sorusuna verdiği yanıtı hatırlattı. İnce'ye 'İstanbul adayı olacak mısınız?' sorusunu yöneltti.

İnce, "Ben Genel Başkan olarak Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum, nokta. İstanbul'a aday olmak isteyen çok arkadaşımız var. Önerim nedir derseniz, 200 bin üyenin önüne sandık koyarak belirlenmeli" dedi.

Kılıçdaroğlu, "İstanbul'u hangi adayla kazanacaksak o olacak" ifadelerini kullanmıştı

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