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Muharrem İnce'nin hastalığı nedir, son durumu nasıl? Muharrem İnce kimdir, kaç yaşında?

CHP'den ayrılarak Memleket Hareketi partisini kuran ünlü siyasetçi Muharrem İnce'den üzücü bir haber geldi. 57 yaşındaki siyasetçi hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili olarak vatandaşlar, Muharrem İnce hastalığı nedir, son durumu nasıl aramaları yapıyor. İşte ayrıntılar...

Muharrem İnce'nin hastalığı nedir, son durumu nasıl? Muharrem İnce kimdir, kaç yaşında?

Muharrem İnce'nin hastaneye kaldırılma haberi sonrası son durumu pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki Muharrem İnce hastalığı nedir ve son durumu nasıl?

MUHARREM İNCE'NİN HASTALIĞI NEDİR, SON DURUMU NASIL?

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnce, “Corona test sonucum pozitif çıktı. Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı, güzel günlerde buluşacağız” demişti.

Coronaya yakalanan Muharrem İnce’nin tedavisine hastanede devam edileceği öğrenildi.

MUHARREM İNCE KİMDİR?

Muharrem İnce, 4 Mayıs 1964’de Zekiye – Şerif İnce çiftinin çocukları olarak Yalova’nın Elmalık köyünde dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini Yalova’da bitiren İnce, lisans eğitimini Bursa – Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik-Kimya Öğretmenliği Bölümünde tamamladı. Fizik öğretmeni ve okul müdürü olarak olarak birden fazla lisede görev almasının yanı sıra özel dershanelerde de eğitmenlik görevi yaptı. Bir süre Yalovaspor‘un basın sözcüğü görevinde bulunan İnce, Yalova Atatürkçü Düşünce Derneği il başkanlığı görevinde de bulundu.

MUHARREM İNCE'NİN SİYASİ KARİYERİ

2002 genel seçimlerinde CHP Yalova milletvekili olarak TBMM‘ne girdi. 2007 genel seçimlerinde de partisi tarafından aday gösterildi ve seçim sonucunda meclisteki yerini korudu. TBMM’de 25 Aralık 2009 tarihinde yaptığı Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümetinin çalışmalarını 10 dakikada özetlediği konuşma internette paylaşılma rekorları kırdı, birçok gazete ve derginin internet sitesinde yüzbini aşkın yorum aldı. 13 Haz 2011 tarihinde yapılan Türkiye milletvekili seçimlerinde tekrar Yalova CHP milletvekili seçildi. bu 24. Dönemde Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Grubu Üyesi oldu.

Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde tekrar CHP Yalova milletvekili olarak meclise girdi. 19 Kasım 2015 tarihinde Olağanüstü Kurultay için 500 imza toplamış ancak yeterli imzaya ulaşamadığı için olağanüstü kurultay yapılmadı.

2002 ve 2015 yılları arasında yapılan tüm genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yalova milletvekili olarak meclise giren İnce, iki dönem CHP Grup Başkanvekilliği görevini sürdürdü.

2018 yılında CHP’den Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce yüzde 30,67 oy aldı. Muharrem İnce yüzde 52,54 oy alan Recep Tayyip Erdoğan ardından seçimi ikinci sırada tamamladı.

Ülkü İnce ile evli ve Salih Arda İnce adında bir oğlu olan Muharrem İnce, 2012 yılında “Buyurun Sayın İnce” adlı bir kitap yazdı.

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