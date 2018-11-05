Sporx'te yer alan habere göre; Türk futbolunda fair-play ortamının sağlanması için büyük bir özveri gösteren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olaylı derbinin ardından açıklamalarda bulundu.
Futbol ortamında şiddetin son bulması için herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Sporda şiddetin son bulması için yıllardır çalışmalar düzenliyor, kamuoyuna, taraftarlara telkinde bulunuyor, şiddetin son bulması için herkesten elini taşın altına koymasını talep ediyoruz. Ancak tüm kamuoyuna gerek saha içi gerek saha dışı davranışlarıyla örnek teşkil etmesi gereken sporcularımızın bu şiddet ortamını körüklemesi sporda şiddete karşı yapılan tüm çalışmaları anlamsız kılıyor. Profesyonel bir sporcunun bu denli sorumsuzca davrandığı bir ortamda kamuoyuna, taraftarlara yapılan telkinlerin samimiyetini ve etkisini yitirdiği aşikar. Tüm sporseverler yıllardır sahalarda gördüğümüz bu şiddet sarmalından muzdarip ve artık yorulmuş vaziyette" şeklinde konuştu.
Futbola gönül veren insanları futboldan soğutmaya kimsenin hakkının olmadığını ifade eden Kasapoğlu, "Ben o gün Lefter'le Metin Oktay'ın fotoğrafını paylaştım. Rahmetli Metin Oktay ve Lefter zamanında maç öncesi tribünde bir vefat olsa, hem Metin Oktay, hem de Lefter, attıkları golden sonra sevinmeyi bile zul görürlerdi. Salt rekabet olarak görmeye başlanılan sporun ve spor müsabakalarının rekabetten ziyade bir spor olduğunu hep birlikte hatırlamamız gerekiyor. İnsanımızı bu kültürden mahrum etmeye, sorumsuzca davranışlarla spordan soğutmaya hiçbirimizin hakkı yok. Bu bağlamda son derbide yaşananların, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmaları hususunda takipçi olacağız. Saha içinde bu tarz olayların artık yaşanmaması adına şiddetin nereden geldiğine bakılmaksızın aynı şartlarda değerlendirilip, cezalandırılması gerektiğine inanıyorum" dedi.
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