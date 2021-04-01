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Muhsin Ertuğrul'un eşi Handan Ertuğrul hayatını kaybetti

Devlet Tiyatrolarının ilk genel müdürü Muhsin Ertuğrul'un eşi Handan Ertuğrul, 94 yaşında hayatını kaybetti. Ertuğrul, 2 Nisan 2021 Cuma günü Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek

Muhsin Ertuğrul'un eşi Handan Ertuğrul hayatını kaybetti
Handan Ertuğrul vefat etti
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HABERTURK.COM / DHA

Devlet Tiyatroları'nın ilk genel müdürü Muhsin Ertuğrul'un eşi Handan Ertuğrul 94 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı Ertuğrul, 2 Nisan Cuma günü Kültür ve Turizm Bakanlığın'ın himayelerinde Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2010'da katıldığı Beyoğlu Belediyesi Yenişehir Semt Konağı'nın açılış töreninde konağın yapımına katkı sağlayan Handan Ertuğrul'a plaket verip elini öpmüştü.

HANDAN ERTUĞRUL
1927'de İstanbul Fatih'te doğan sanatçı ortaokula giderken Ankara Radyosu'nun tiyatro kolunda çalıştı., 1942'de Ankara Devlet Konservatuvarı'na girerek tiyatro ve opera bölümünü 1948'de bitirdi. 1949'da Devlet Tiyatroları'nda stajyer olarak göreve başladı. 1950'de sanatçı kadrosu alan Ertuğrul, 1992'de yaş haddinden emekli oldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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