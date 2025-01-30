Muhtar esnafı vurdu!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Bahçelievler'de park yeri tartışması yüzünden muhtar emlakçıyı vurdu. Emlakçının seçim döneminde o muhtarı desteklediği hatta mahalleliden onun için oy istediği ortaya çıktı.
Giriş: 30.01.2025 - 20:54 Güncelleme: 30.01.2025 - 20:54
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Bahçelievler'de park yeri tartışması yüzünden muhtar emlakçıyı vurdu.
Emlakçının seçim döneminde o muhtarı desteklediği hatta mahalleliden onun için oy istediği ortaya çıktı.
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