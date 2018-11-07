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Muhtemelen daha önce görmediğiniz ilginç deniz canlıları

07.11.2018 - 11:49 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Rusya'nın Murmansk şehrinde yaşayan ve balıkçılık yapan Roman Fedortsov, yakaladığı değişik deniz canlılarının fotoğraflarını çekerek sosyal medya üzerinden paylaşıyor

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    Roman Fedortsov, Rusya'nın kuzeybatı kesimindeki liman kenti Murmansk'da bulunan bir balıkçı teknesinde çalışıyor.

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    Fedortsov, 2016 yılında ağına takılan ilginç canlıların fotoğraflarını çekerek kişisel Twitter ve Instagram hesapları üzerinden paylaşmaya başladı.

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    Rus balıkçının Twitter ve Instagram hesabında yaklaşık 320 bin takipçisi bulunuyor.

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    Roman Fedortsov'un yaptığı paylaşımları ürpertici olsa da kullanıcılar tarafından oldukça ilgi görüyor.

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    Derin su balıkçısı Federtsov, yakaladığı değişik deniz canlılılarını fotoğraflayarak takipçileri ile paylaşmaya devam edeceğini belirtiyor.

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