Muhteşem İkili dizisi, 4. yeni bölümü ile Perşembe akşamı ekranlara gelecek. İkili düşmanlara karşı birlikte hareket ederek, onları alt etmeyi başarır. Şimdi sıra Yağmur ve Nilüfer'e gelir ve işleri hiç olmadığı kadar zorludur. İşte, Muhteşem İkili dizisinin 4. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...
MUHTEŞEM İKİLİ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Barca ve MKC'nin sevdiği kişilerin hayatı da tehlikeye giriyor!
4. Bölüm 1. fragman :
Barca ve MKC, en büyük sınavlarını Nilüfer ve Yağmur'a karşı veriyor!
4. Bölüm 2. fragman :
MUHTEŞEM İKİLİ SON BÖLÜM ÖZETİ
Barca ve MKC, Demiray ile ilgili büyük bir kozu ellerine geçiriyor!
Demiray, Köpek Sadri'yi öldürdükten sonra Barca'yı ele geçirir. Onu kullanarak MKC'yi de ele geçirme planı yapar. Barca'yı tuttuğu mekanın adresini verdiği MKC hiç vakit kaybetmeden oraya gider. MKC'nin korkusuzca gitmesinin bir nedeni vardır. Elinde Demiray'ın bir numaralı adamı Semih vardır. İkisine zarar gelmesi halinde Semih'in polislerin eline geçeceği kozunu kullanan MKC, Barca'yı da alarak binadan ayrılır; fakat, Semih polislerin eline geçmeden Demiray'ın adamları tarafından kurtarılır. Büyük çatışma sonrasında iki kafadarımız olay yerinden kaçmayı başarır.
Barca ve MKC, tekrar Demiray hakkında delillere ulaşmaya çalışır. Barca kendi, MKC kendi yöntemleriyle. Ta ki şaşırtan bir olay sonucunda ikilimiz tekrar bir araya gelir. Demiray'ın polis teşkilatına hediye ettiği polis arabalarından birisi ikilimizin önüne düşer. Arabanın içi ağzına kadar uyuşturucu doludur. Bu onlar için beklenmedik bir fırsattır.
Muhteşem İkili dizisi 4. yeni bölümü ile Perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D ekranlarına gelecek.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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