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Müjde Ar'a açılan davada karar

Türk sinemasının usta ismi Müjde Ar, geçtiğimiz yıl bir restoranın sahipleri arasında gürültü kirliliği ve hakaret yüzünden karşılıklı olarak davalar açılmıştı. T.C. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı inceleyerek, kovuşturmanın gerek olmadığına karar verdi

Müjde Ar'a açılan davada karar - Magazin haberleri
Müjde Ar'a açılan davada karar
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HABERTURK.COM

Bodrum Gündoğan'da evi bulunan usta oyuncu Müjde Ar, geçtiğimiz yıl ağustos ayında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet
Aras'a açık mektup yazmıştı.

Ar, BVS Bosphorus Resort Hotel'deki Günay Restaurant'ın yarattığı yarattığı gürültü kirliliği nedeniyle şahsı ve komşularının rahatsız olduğunu dile getirerek, "Yasaların tarafınıza emrettiği görevleri yerine getirmez ve mevcut hukuksuzluğun devam etmesine göz yumarsanız, ilgili işletmeye usulsüz bir biçimde canlı müzik ruhsatı verirseniz çevre sakinleri olarak, sadece adı geçen kanunsuz işletmenin karşısında olmayacağız, hukuk yoluyla sizin ve belediyenizin de karşısında olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

66 yaşındaki oyuncunun yazılı basın açıklamasının ardından Bodrum Kızılburun Mevkii'nde yer alan BVS Bosphorus Turizm İşletmeciliği Ticaret A.Ş'nin vekili, sanatçı Müjde Ar'ın Otel ve Bodrum Belediyesi hakkında asılsız ithamlar ve hakaretler içeren şikayetlerde bulunmak suretiyle ticari itibarını zedelediği gerekçesiyle dava açmıştı. Vekil, Müjde Ar'ın yalan söylediğini, iftira attığını öne sürüp şikayetçi olmuştu.

KARAR ÇIKTI

Bu konuda Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'ndan karar çıktı. T.C. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı inceleyerek, kovuşturmanın gerek olmadığına karar verdi.

Karar metninde; Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığınca tanzim edilen farklı tarihlerdeki tutanaklarda müzik yayınlarının, 28.06.2020 tarihinde 00.25'de, 12.08.2020 tarihinde de 00.25'de sona erdiği bilgilerine yer verilerek, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı "Kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir" denildi.

Sanatçı Müjde Ar'ın BVS Bosphorus Turizm İşletmeciliği Ticaret A.Ş ve Bodrum Belediyesi aleyhine açtığı dava ise devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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