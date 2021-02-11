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Mukavvadan yaptığı 'Ejder Yalçın' ve 'Yörük' maketleri gerçeğini aratmıyor

Sivas'ta 20 yaşındaki Celil Kaşkaya, mukavvadan yaptığı maket araçlara, yerli ve milli zırhlı muharebe araçlarını da ekledi

Mukavvadan yaptığı 'Ejder Yalçın' ve 'Yörük' maketleri gerçeğini aratmıyor
AA

Sivas'ta yaşayan Celil Kaşkaya, ailesinin desteğiyle atölyeye çevirdiği evinin bir odasında mukavvadan, gerçeğine çok benzeyen maket araçlar yapıyor.

AA'nın haberine göre Yurdagül ve Cemil Kaşkaya'nın 4 çocuğundan en büyüğü olan Celil Kaşkaya, merak üzerine kartondan maketler yapmaya başladı.

Şeyh Şamil Mahallesi'nde yaşayan Kaşkaya ailesi, oğullarının maket tutkusu nedeniyle evlerindeki bir odayı atölyeye çevirdi.

Üniversiteye hazırlanan Kaşkaya, çocukluktan gelen merakı üzerine maketler yapmaya başladığını söyledi.

Amatör olarak kartondan birçok maket ortaya çıkardığını belirten Kaşkaya, ilerleyen zamanlarda kendini daha profesyonel hissederek yerli ve milli zırhlı muharebe aracı Ejder Yalçın'ın birebir kartondan maketini yaptığını dile getirdi.

FABRİKAYA DAVET EDİLDİ

Ejder Yalçın'ın maket fotoğraflarını göndermesi üzerine Ankara'daki fabrikadan gezi daveti aldığını ifade eden Kaşkaya, "Ejder Yalçın, diğer ülkelerin zırhlı muharebe araçlarına göre çok üstün bir araç. İthal edilen bir araç. Bu sebeple bu beni gururlandırdı açıkçası, o yüzden Ejder Yalçın'ı yapmaya karar verdim. Ejder Yalçın'ı yaptıktan sonra fabrikasına davet edildim ve orada Yörük aracını gördüm. Ejder Yalçın'a ek olarak Yörük aracının maketini de yaptım" dedi.

Maketleri yaparken mukavva, lastiklerinde kauçuk kullandığını dile getiren Kaşkaya, "Bazen kartondan yaptığım lastikler de oluyor. Elektrik devrelerini ledlerden ve kablolardan oluşturdum" diye konuştu.

Anadol klasik arabanın da birebir maketini yaptığını anlatan Kaşkaya, şunları kaydetti:

"Yaptığım her şeyin genel olarak bir hikayesi var. 1973 model Anadol aracının 173 adet üretildiğini biliyorum. O yüzden 174'üncüsünü birebir ölçekte yaptım. Okulda proje veriyorlar, biraz daha profesyonel olduğum için değirmen projesini yaptım. Aynı şekilde camiyi de proje olarak yapmıştım. Sevdiğim araçların minyatürünü yaptım, hediye olarak yaptıklarım var. Ufak maketler yaklaşık 80-100 saatte, büyük maketler ise 200-250 saat arasında bitiyor."

Bilgisayar oyununda gördüğü bir silahın da maketini yapan Kaşkaya, "Biraz maketin dışına çıktım ve çalışan bir silah yaptım. 1/2 oranında küçültülmüş versiyonu. Ayrıca bütün parçaları birebir orjinaliyle aynı olmakla birlikte çalışmakta" diye konuştu.

Bundan sonraki hedefinin ise bu silahın daha büyüğünün maketini yapmak olduğunu dile getiren Kaşkaya, oran büyüdükçe maliyetin de arttığını söyledi.

"AİLEM HEP ARKAMDA DURDU"

Ailesinin desteğiyle evlerindeki bir odayı atölyeye çevirdiklerini ve çalışmalarını burada sürdürdüğünü belirten Kaşkaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Evde küçük bir atölyem var ve burada yapıyorum. Ailem maddi ve manevi olarak her zaman arkamda oldu. Ben bu maketleri yaparken ortalığı biraz dağıtıyorum ama ailemden herhangi kötü bir tepki almadım, hep arkamda durdular. Maket olarak yaptım ama bunların daha gelişmişini yapabileceğime inanıyorum. Ejder Yalçın'ın da daha gelişmişini yapabilirim. Kendi araç tasarımlarım da var. Dünya üzerinde olmayan fikirlerim var ve onları da hayata geçirmek istiyorum."

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