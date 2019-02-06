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25 yaşındaki futbolcu, Guardian'a "Benim için cehennem gibiydi. İlk iki gün boyunca gözlerimi bağlı tuttular ve yüzüm ile bacaklarıma vurdular. Bir daha asla futbol oynayamayacağımı söylediler. Beş saat aralıksız olarak şiddet uyguladılar. Daha sonra yüzüme su çarparak uyandırdılar. Onlara ne yaptığımı sorduğumda ise çenemi kapamamı söylediler ve banavurmaya devam ettiler" dedi.