Hakeem Al-Araibi ismini duymamış olabilirsiniz ancak dünyanın bir kısmı şu anda bu futbolcuyu konuşuyor. Bahreyn Milli Takımı'nda da stoper olarak görev yapmış olan Al-Araibi, ülkesi Bahreyn'de 2011 yılında yaşanan Arap Baharı döneminde bir polis merkezine yapılan saldırıyla yargılanıyor.
2012 yılında kardeşiyle birlikte polis merkezine yönelik saldırı iddiasıyla suçlanan Al Shabab futbolcusu olan Al-Araibi, Bahreyn'de üç ay boyunca tutuklu olarak kalmıştı. Bu süreçte işkence gördüğünü dile getirdi.
25 yaşındaki futbolcu, Guardian'a "Benim için cehennem gibiydi. İlk iki gün boyunca gözlerimi bağlı tuttular ve yüzüm ile bacaklarıma vurdular. Bir daha asla futbol oynayamayacağımı söylediler. Beş saat aralıksız olarak şiddet uyguladılar. Daha sonra yüzüme su çarparak uyandırdılar. Onlara ne yaptığımı sorduğumda ise çenemi kapamamı söylediler ve banavurmaya devam ettiler" dedi.
Daha sonra serbest bırakılan Al-Araibi, 2014'de ülkesiin milli takımıyla Katar'a karşı forma giydi ancak kardeşinin polis merkezine saldırı suçundan 10 yıl hapis cezasıyla hüküm giydiğini öğrendi.
2016 yılında Şeyh Salman ve Bahreyn hakkında açıklamalar yapan Al-Araibi, "Suçlamaları reddediyorum çünkü ben bir şey yapmadım. Daha önce insan hakları ve Şeyh Salman'ın kötü biri olduğu, şiilere karşı yaklaşımını eleştirdiğim için beni cezalandırmak istiyorlar." ifadelerini kullanmıştı.
Kardeşinin tutuklanmasının ardından altı aylık bir ülkeden kaçış hikayesi yaşan Al-Araibi önce İran, sonra Malezya daha sonra Tayland'a gitti. 2014'te Avustralya'nın Melbourne şehrine sığınan Al-Araibi, burada 17 yaşında tanıştığı şimdiki eşiyle birlikte yarı profesyonel olarak futbol oynamaya ve yeni bir hayata başladı.
Eşiyle balayı için Tayland'a giden futbolcu, Taylandlı yetkililerin aktardığına göre Interpol'ün kırmızı bülten uyarısıyla burada tutuklandı. Avustralya hükümeti, Al-Araibi'nin serbest bırakılması için çağrıda bulunurken 25 yaşındaki futbolcu için 60 gün daha hapis kararı çıktı.
Taylandlı savcılar ise geçtiğimiz hafta cuma günü oyuncunun ülkesi Bahreyn'e iade edilmesi talebinde bulunmuştu. Ama Hakeem al-Araibi ise Bahreyn'e iade edilmesi halinde idam edileceğini söylemişti. Bahreynli futbolcunun kefaletle serbest kalma talebi hakimler tarafından reddedilirken ülkesine iade edilmemesi için gerekçeli bir sebep göstermesi talep edildi.
The Economist, yaklaşık 1,5 milyonluk nüfüsunun 650 binin Şii olduğunu ve 2600 Şiinin tutuklu olduğunu 2017 yılında haberleştirirken Al-Araibi, 8 Şubat'taki duruşmayı bekliyor. Bahreyn'de Şii inancına sahip insanların çoğunluğuna rağmen ülke Sunni monarşi tarafından yönetiliyor.
Al-Araibi'nin eşi, Tayland Başbakanına Al-Araibi'nin serbest bırakılması için bir mektup yazarken BBC'nin aktardığına göre "Onun geleceği sizin ellerinizde. Lütfen eşimin eve dönmesine izin verin" ifadelerini kullandı.
Avustralya Milli Takımı'nın eski kaptanlarından Craig Foster, mülteci futbolcunun serbest kalması için harekete geçerken bu konuyu FIFA'ya kadar taşıdı. Tayland'daki duruşmaya da giden Foster, "Eşin sana sevgilerini iletti. Bütün Avustralya seninle birlikte. Güçlü ol. Futbol dünyası seninle" ifadelerini kullandı.
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