Münih - Amsterdam kaç kilometre? Münih - Amsterdam arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Almanya’nın güneyinden Hollanda’ya kadar uzanan bir yolculuk planlıyorsanız bu iki nokta arasındaki yolculuk detaylarını merak ediyor olabilirsiniz. Münih’ten Amsterdam’a gitmek oldukça popüler bir rotadır. Şehirler arası mesafe, ulaşım süresi ve konfor açısından farklı alternatiflere sahiptir. Peki Münih - Amsterdam mesafe ne kadar ve yolculuk süresi nedir? Gezilecek noktalar var mı? İşte tüm detaylar…

MÜNİH - AMSTERDAM ARASI KAÇ km?

Münih - Amsterdam kaç km? İki şehir arasındaki kuş uçuşu (direkt) mesafe yaklaşık 669 kilometre olarak bilinir. Ancak bu kara yolu mesafesi değildir. Kara yolu ile mesafe ise yaklaşık 825-830 kilometre civarında ölçülmüştür. Amsterdam ve Münih, tarih ve kültürel açıdan zengin olan iki noktadır. Özellikle Amsterdam’dan çıkarak Münih’e gelen ve burada gezilecek noktaları gören birçok kişi vardır.

MÜNİH - AMSTERDAM ARASI MESAFE NE KADAR?

Münih - Amsterdam mesafe ne kadar? Münih’ten çıkarak Amsterdam’a seyahat etmek mesafe ve ulaşım bakımından göze çarpar. Özel araç desteğiyle çıkılan yolculuklar bir tık uzun sürse de manzaralar görülmeye değerdir. Aynı şekilde trenle de gidilebilir. Bu şekilde yapılan bir yolculuk, rahat ve çevreci olur. Bunun yanı sıra hava yolu da bir seçimdir. Ayrıca uçakla zaman da kazanabilirsiniz.