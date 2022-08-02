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Munzur Dağları'ndaki Karagöl, doğaseverleri ağırlıyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2 bin 500 rakımda bulunan Karagöl, şehir stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunlarını ağırlıyor

Munzur Dağları'ndaki Karagöl, doğaseverleri ağırlıyor
Munzur Dağları'nın mavi boncuğu!
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AA

Munzur ve Mercan dağları arasında kurulu Ovacık'ta, doğal, tarihi ve kültürel dokusuyla her mevsim görülmeye değer güzellikler bulunuyor.

AA'nın haberine Ovacık ilçesindeki Kırkmerdiven Şelaleleri, Munzur Gözeleri, Katır Gölleri, Munzur Vadisi Milli Parkı, Buzlutepe Şelalesi ve Kepır Yaylası gibi doğal oluşumlar turizme canlılık katıyor.

Bölgedeki Munzur Dağları'nda yer alan ve adeta mavi bir boncuğu andıran doğa harikası Karagöl de yaz aylarında doğa tutkunlarının en çok gezdiği yerlerin başında geliyor.

DERİN BİR VADİDE GÖLE DOĞRU YAKLAŞIK 3 SAAT YOL YÜRÜYORLAR

Yaklaşık 2 bin 500 rakımda yer alan gölü görmek isteyen ziyaretçiler, araçlarıyla Köseler köyüne gelerek tırmanış için gerekli hazırlıklarını yapıyor. Gruplar halinde köyden yolculuklarına başlayan doğa tutkunları, daha sonra derin bir vadide göle doğru yaklaşık 3 saat yol yürüyor.

Zorlu bir parkurun sonunda göle ulaşan ziyaretçiler, bu alanda piknik yaparak güzel manzaranın keyfini çıkarıyor.

Gün batımında geri dönüşe geçen doğa tutkunları, yolda bozayı ve yaban keçilerini de doğal ortamlarında görme fırsatı buluyor.

Doğa tutkunu ve hemşire Asya Kılıç, Tunceli'nin doğasının farklı bir gizemi olduğunu söyledi.

Kentin doğasını keşfetmek için doğa kulüpleriyle iletişime geçtiğini belirten Kılıç, çevre ilçelerdeki bazı yürüyüş ve tırmanış etkinliklerine katıldığını dile getirdi.

"KARAGÖL'DEN BİR AN EVİME GİTMEK İSTEMEDİM"

Karagöl'e zorlu tırmanışın sonunda vardıklarını ifade eden Kılıç, "O kadar yolu geldikten sonra karşıma masmavi bir göl çıktı. Karagöl'den bir an evime gitmek istemedim çünkü beni saran güzel havası oldu. Aldığım bazı eğitimlerden dolayı göl kıyısında bolca dans ettim" dedi.

Doğasever Özcan Aydın ise Karagöl'ün güzelliğini gördükten sonra rotanın zorluğunu unuttuğunu aktardı.

Gezi sırasında arkadaşlıklar edindiğini belirten Aydın, "Bizimle bölgeye gelen iki arkadaşımız Munzur Dağları'nın en yüksek kısımlarından birine zirve yaptı. Karagöl, bugüne kadar gezdiğim göllerin en büyüğüydü ve gerçekten zümrüt yeşili rengindeki suyu harikaydı" diye konuştu.

Gezgin Hasan Yıldız da Karagöl'ün Tunceli'deki en büyük göllerden biri olduğunu ve derinliğinin 60 metreye ulaştığını anlattı.

Yıldız, gölün maviliğine hayran kaldığını belirterek, "Doğasever 11-12 kişi ile Karagöl'e geziye geldik ve 3 saat yol yürüdük" ifadesini kullandı.

Ziyaretçi Mehmet Aydın da kentin bütün güzelliklerini görmek için yılın her döneminde doğa gezilerine katıldığını söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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