Munzur'un bahar renkleri doğa ve fotoğraf tutkunlarını cezbediyor
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar örtüsünün erimesiyle Munzur Dağları eteklerinde açan ilkbahar çiçekleri, rengarenk görüntüleriyle doğa tutkunları ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor
Karın erimesiyle meralar yeşillenirken, dağlık, ormanlık ve sulak araziler, baharın müjdecisi olarak adlandırılan nergis, çiğdem, nevruz ve kardelenlerle renklendi.
Yetiştikleri alanlara renk katan çiçekler, şu sıralar il merkezinin yanı sıra Elazığ, Erzincan, Adıyaman ve Diyarbakır gibi illerden çok sayıda ziyaretçinin ilgi odağı oluyor.
Günübirlik turlarla ilçeye gelen doğa tutkunları ve fotoğrafçılar, çiçekleri görmek için Munzur Dağları'nın eteğinde ya da ovalarda kurulu Köseler, Paşadüzü, Koyungölü, Ziyaret, Arel ve Çakmaklı köylerinde gezinti yapıyor.
RENGARENK ÇİÇEKLERİ, KARLI ZİRVELERLE AYNI KAREDE BULUŞTURUYORLAR
Gezintilerle bölgeyi tanıma fırsatı bulan doğa tutkunları ve fotoğrafçılar, arazide karşılaştıkları mor, beyaz, sarı ve turkuaz çiçekleri karlı zirvelerle aynı karede buluşturuyor.
Çiçeklerin arasında stresten uzakta vakit geçiren fotoğrafçılar ve doğa tutkunları, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla ilçenin tanınırlığına katkı sağlıyor.
Doğaseverlerden Nursel Batik, belirli dönemlerde Elazığ'dan memleketi Tunceli'nin Ovacık ilçesine gezmeye geldiğini söyledi. Ovacık'ın doğasının çok güzel olduğunu belirten Batik, şöyle konuştu:
"Buranın şifalı bir yer olduğunu ve bana katkı sağladığını düşünüyorum. Karlar, çiçekler ve dağlar o kadar güzel bir tablo sergiliyor ki gelmeden yapamıyorum. Memleketimi çok seviyorum. Çiçeklerle alakalı çok sayıda fotoğraf çektik. Uyanan tabiatla ilgili çok fazla çekimler yaptık. Aslında burası anlatılmaz yaşanılır bir yer. Herkesin gelip görmesi ve vakit geçirmesi gerekiyor."
Fotoğrafçı İsmail Kara da Ovacık'ta açan çiçeklerin fotoğraflanması için Adıyaman'dan ilçeye tur düzenlendiğini anlattı.
İlkbaharın gelişiyle ilçenin yeşilin tonlarına büründüğünü dile getiren Kara, "Ovacık'ta açan çiçekleri daha önce sosyal medyada görmüştüm ve beni çok etkilemişti. Ben de bu yıl rotamı Ovacık'a çevirdim, çiçekleri kadraja aldım. Adıyaman'ın bazı noktalarında da bu çiçekler açıyor ama Ovacık'taki gibi yoğunlukta olmuyor çünkü Adıyaman'da kar daha az yağıyor ve çiçeklerin ömrü kısa oluyor" dedi.
"KIŞ VE BAHAR MANZARALARI BİR ARADA YAŞANIYOR"
Mehmet Zülfü Yolga da Ovacık'ın saklı güzellikleriyle turizm açısından kente büyük katkı sağladığına dikkati çekti.
İlçede gezilebilecek birçok yerin olduğunu söyleyen Yolga, "Pertek'ten yola çıkarak Hozat üzerinden buraya geldik. Ovacık'ta baharın ilk belirtileri, kardelen türü çiçeklerin açmasıyla başlıyor. Buradaki köylerde tarla şeklinde açan çiçekler oluyor ve bunları çekmek için çaba harcıyoruz. Ovacık'ta kış ve bahar manzaraları bir arada yaşanıyor ve bu da burayı muhteşem bir coğrafya haline getiriyor" ifadelerini kullandı.
Muzaffer Akyüz de zengin floraya sahip Ovacık'ın, baharda açan çiçeklerle rengarenk olduğunu belirtti.
Akyüz, ilçede endemik çiçek türlerinin de bulunduğunu ifade ederek, "Burada nevruz ve çiğdemleri görüntüledik. Turistler de Ovacık'taki çiçeklere oldukça ilgi gösteriyor. Ben Pülümürlüyüm. O bölgede de çiçekler var ama buradaki gibi yoğunlukta değil. O yüzden Ovacık'ın çiçekleri farklı bir görsel şölen oluşturuyor. Bu güzellikleri görmek amacıyla Erzincan ve civar illerden buraya gelenler çok oluyor" diye konuştu.