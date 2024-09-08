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        Haberler Magazin Murat Boz: Hadise'nin aşığıyım - Magazin haberleri

        Murat Boz: Hadise'nin aşığıyım

        Murat Boz, Kıbrıs'taki konseri öncesinde gazetecilerin bir sorusuna; Hadise'nin aşığıyım, onu çok seviyoruz" şeklinde cevap verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2024 - 11:00 Güncelleme: 08.09.2024 - 11:00
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        "Hadise'nin aşığıyım"
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        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Murat Boz, Kıbrıs'ta bir konser verdi. Boz, konser öncesinde gazetecilerin İstanbul’da uzun süre gözükmemesiyle ilgili sorusun; "Bu sene İzmir’de vakit geçirdim, işlerimi oradan yürüttüm. Tatil yapmamış olsam da, İzmir’de olmak bana tatil gibi geldi. Konser dönemimiz yaz aylarında yoğun oluyor. Genelde İstanbul’dan işlere giderdim, bu sene bir değişiklik yaptım. Belki ileride tamamen İzmir’e taşınırım, neden olmasın? Ege Bölgesi’ni çok seviyorum,” diyerek gelecekte İzmir’de yaşamayı düşündüğünü belirtti.

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        Murat Boz’a sıkça sorulan diyet sorusu yine gündeme geldi. Boz, yıllardır sağlıklı beslenme konusunda kararlı olduğunu ifade ederek; "Yaklaşık 7 - 8 yıldır hayatımda tuz, şeker ve un yok. Ekstra tuz ya da şeker katmam, tatlı ve ekmek hiç yemem. Sahne performansım için bu konuda çok dikkatliyim, gerçekten büyük fark ediyor. Glüten beni etkiliyor, ama arada diyetimi bozduğum da oluyor. O zaman ne varsa, kebap dâhil hepsini yiyorum” diye konuştu.

        Murat Boz, Hadise ile aralarının nasıl olduğu yönündeki soruyu ise şöyle cevapladı; "Hadise her alanda başarılı. Müzikte zaten imzasını attı, sinemada da enteresan işler çıkaracağından eminim. Filmi çıktığında büyük merakla izleyeceğim. Hadise'nin aşığıyım, onu çok seviyoruz."

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        #hadise
        #murat boz
        #Kıbrıs
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