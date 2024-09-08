Murat Boz: Hadise'nin aşığıyım

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Murat Boz, Kıbrıs'ta bir konser verdi. Boz, konser öncesinde gazetecilerin İstanbul’da uzun süre gözükmemesiyle ilgili sorusun; "Bu sene İzmir’de vakit geçirdim, işlerimi oradan yürüttüm. Tatil yapmamış olsam da, İzmir’de olmak bana tatil gibi geldi. Konser dönemimiz yaz aylarında yoğun oluyor. Genelde İstanbul’dan işlere giderdim, bu sene bir değişiklik yaptım. Belki ileride tamamen İzmir’e taşınırım, neden olmasın? Ege Bölgesi’ni çok seviyorum,” diyerek gelecekte İzmir’de yaşamayı düşündüğünü belirtti.

REKLAM Murat Boz’a sıkça sorulan diyet sorusu yine gündeme geldi. Boz, yıllardır sağlıklı beslenme konusunda kararlı olduğunu ifade ederek; "Yaklaşık 7 - 8 yıldır hayatımda tuz, şeker ve un yok. Ekstra tuz ya da şeker katmam, tatlı ve ekmek hiç yemem. Sahne performansım için bu konuda çok dikkatliyim, gerçekten büyük fark ediyor. Glüten beni etkiliyor, ama arada diyetimi bozduğum da oluyor. O zaman ne varsa, kebap dâhil hepsini yiyorum” diye konuştu.