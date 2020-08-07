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Murat Boz'un acı günü

Şarkıcı Murat Boz'un kuzeni Berrin Boz hayatını kaybetti

Murat Boz

Murat Boz’un MS hastası kuzeni Berrin Boz, önceki gün hayatını kaybetti. Acı haberi şarkıcının ağabeyi Ali Boz duyurdu.

Ali Boz, sosyal medya hesabından, "Kuzenim, güzeller güzelim, canım, kanım, çocukluğum artık melek." mesajını paylaştı.


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