O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Konuğu Murat Ceylan kimdir?
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının konukları izleyicilerin gündemine oturdu. Programa katılan Murat Ceylan, sahne performansıyla ekranlara gelirken, sanatçının yaşı, memleketi ve kariyerine dair bilgiler de merak edilmeye başlandı. Peki, Murat Ceylan kimdir? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Konuğu Murat Ceylan kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...
Yılbaşı gecesine özel hazırlanan O Ses Türkiye programında konuklar birer birer sahne aldı. Murat Ceylan da programa katılan isimler arasında yer alırken, izleyiciler sanatçının hayatı ve kariyer geçmişine ilişkin detayları araştırmaya başladı. İşte Murat Ceylan hayatı ve kariyeri...
MURAT CEYLAN KİMDİR?
Ceylan, 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya gitti ve Central Saint Martins'de Endüstriyel tasarım okudu. İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun oldu.
Müzikten başka birçok spor dalı ile ilgilenen Murat Ceylan, İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde lisanslı binicilik yapmaktadır. Profesyonel futbol lisansı vardır ve profesyonel olarak futbol oynamaktadır.
2013 yılında Panama'da yapılan, 3. sezon Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarışmıştır. 17 Eylül 2014 tarihinde TV8'de başlayan Para Bende adlı her hafta başka bir ülkede, başka bir şehirde geçen yarışmada Almeda Abazi ile yarıştı. 2016 yılında söz ve müziği kendisine ait olan Yeni Nesil adlı albümü yayımlandı.