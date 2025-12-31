Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Murat Ceylan kimdir? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Konuğu Murat Ceylan kaç yaşında ve nereli?

        O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Konuğu Murat Ceylan kimdir?

        O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının konukları izleyicilerin gündemine oturdu. Programa katılan Murat Ceylan, sahne performansıyla ekranlara gelirken, sanatçının yaşı, memleketi ve kariyerine dair bilgiler de merak edilmeye başlandı. Peki, Murat Ceylan kimdir? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Konuğu Murat Ceylan kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 18:28 Güncelleme: 31.12.2025 - 20:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yılbaşı gecesine özel hazırlanan O Ses Türkiye programında konuklar birer birer sahne aldı. Murat Ceylan da programa katılan isimler arasında yer alırken, izleyiciler sanatçının hayatı ve kariyer geçmişine ilişkin detayları araştırmaya başladı. İşte Murat Ceylan hayatı ve kariyeri...

        2

        MURAT CEYLAN KİMDİR?

        Ceylan, 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya gitti ve Central Saint Martins'de Endüstriyel tasarım okudu. İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun oldu.

        Müzikten başka birçok spor dalı ile ilgilenen Murat Ceylan, İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde lisanslı binicilik yapmaktadır. Profesyonel futbol lisansı vardır ve profesyonel olarak futbol oynamaktadır.

        3

        2013 yılında Panama'da yapılan, 3. sezon Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarışmıştır. 17 Eylül 2014 tarihinde TV8'de başlayan Para Bende adlı her hafta başka bir ülkede, başka bir şehirde geçen yarışmada Almeda Abazi ile yarıştı. 2016 yılında söz ve müziği kendisine ait olan Yeni Nesil adlı albümü yayımlandı.

        4

        Eylül-Kasım 2016'da Fox'ta yayımlanan Familya dizisinde Ateş Beyoğlu karakterini canlandıran Ceylan, 16 Şubat 2020'de başlayan Survivor 2020 adlı yarışma programında sunuculuk yapmaya başladı. Başarılı isim 1.80 boyundadır.

        Görseller: TV8

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Doğalgaz üretimie 2 katına çıkacak'
        'Doğalgaz üretimie 2 katına çıkacak'
        Bakan Güler'den SDG açıklaması
        Bakan Güler'den SDG açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Sadettin Saran açıkladı: F.Bahçe seçime gidiyor!
        Sadettin Saran açıkladı: F.Bahçe seçime gidiyor!
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        Sivas-Kayseri yolu kapandı!
        Sivas-Kayseri yolu kapandı!
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        "İsrail, Filistinlileri Somali'ye yerleştirmek istiyor"
        "İsrail, Filistinlileri Somali'ye yerleştirmek istiyor"
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol
        G.Saray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!
        G.Saray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2026 yılında MTV ne kadar olacak?
        2026 yılında MTV ne kadar olacak?
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        Gayrimenkulde rekor yılı
        Gayrimenkulde rekor yılı
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?