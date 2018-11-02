Murat Dalkılıç: Hande'nin üzerine çok geliyorlar

Oyuncu Hande Erçel ile Murat Dalkılıç’ın cephesinde her şey yolunda gidiyor. Murat Dalkılıç’ın yakın çevresine, “Hande ile ne zaman birlikte olduğumuzu söylesek, kızın üzerine çok geliyorlar. Bu yüzden söylemeyeceğiz” dediği öğrenildi