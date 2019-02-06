Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel'i yalnız bırakmıyor

Giriş: 06.02.2019 - 07:28 | Güncelleme:  

Geride bıraktığımız haftalarda annesi Aylin Erçel'i kanser hastalığından dolayı kaybeden güzel oyuncu Hande Erçel’i tekrar barıştığı sevgilisi Murat Dalkılıç yalnız bırakmıyor. İlişkilerini yeniden gözden geçiren çift, geçenlerde barışma kararı almıştı...

  • 1Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel'i yalnız bırakmıyor - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, geride bıraktığımız haftalarda annesi Aylin Erçel'i kanser hastalığından dolayı kaybeden güzel oyuncu Hande Erçel’i tekrar barıştığı sevgilisi Murat Dalkılıç yalnız bırakmıyor. 

  • 2Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel'i yalnız bırakmıyor - Magazin haberleri
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    Magazin kulislerinde sevgilisi Hande Erçel’le birlikte yaşadıkları konuşulan Murat Dalkılıç’ın aracı önceki gün Erçel’in Ulus'taki evinin otoparkında görüntülendi. Aracın saatlerce otoparktan çıkmaması Çubuklu’da oturan şarkıcının, sevgilisinin evine yerleştiği iddialarını bir nebze güçlendirdi.

  • 3Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel'i yalnız bırakmıyor - Magazin haberleri
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    "İLİŞKİMİZİ SAKLAYACAĞIZ"

    Geçtiğimiz günlerde Murat Dalkılıç’ın yakın çevresine, “Hande ile ne zaman birlikte olduğumuzu söylesek, kızın üzerine çok geliyorlar. Bu yüzden söylemeyeceğiz” dediği öğrenilmişti.

  • 4Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel'i yalnız bırakmıyor - Magazin haberleri
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    "GÜNDEMİ MEŞGUL ETMEKTEN ÜZÜNTÜ DUYUYORUM"

    Hande Erçel, "Her şeyden uzak durmaya çalıştıkça, gerçekliği asla olmayan haberlerle gündemi meşgul etmekten üzüntü duyuyorum. Sizden de hassasiyet göstermenizi ve yalan haberlere itibar etmemenizi rica ediyorum" açıklamasını yapmıştı.

  • 5Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel'i yalnız bırakmıyor - Magazin haberleri
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  • 18Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel'i yalnız bırakmıyor - Magazin haberleri
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  • 19Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel'i yalnız bırakmıyor - Magazin haberleri
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  • 20Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel'i yalnız bırakmıyor - Magazin haberleri
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  • 21Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel'i yalnız bırakmıyor - Magazin haberleri
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  • 22Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel'i yalnız bırakmıyor - Magazin haberleri
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  • 23Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel'i yalnız bırakmıyor - Magazin haberleri
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  • 24Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel'i yalnız bırakmıyor - Magazin haberleri
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  • 25Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel'i yalnız bırakmıyor - Magazin haberleri
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  • 26Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel'i yalnız bırakmıyor - Magazin haberleri
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  • 27Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel'i yalnız bırakmıyor - Magazin haberleri
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  • 28Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel'i yalnız bırakmıyor - Magazin haberleri
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  • 29Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel'i yalnız bırakmıyor - Magazin haberleri
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  • 30Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel'i yalnız bırakmıyor - Magazin haberleri
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  • 31Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel'i yalnız bırakmıyor - Magazin haberleri
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  • 32Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel'i yalnız bırakmıyor - Magazin haberleri
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  • 35Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel'i yalnız bırakmıyor - Magazin haberleri
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