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"GÜNDEMİ MEŞGUL ETMEKTEN ÜZÜNTÜ DUYUYORUM"

Hande Erçel, "Her şeyden uzak durmaya çalıştıkça, gerçekliği asla olmayan haberlerle gündemi meşgul etmekten üzüntü duyuyorum. Sizden de hassasiyet göstermenizi ve yalan haberlere itibar etmemenizi rica ediyorum" açıklamasını yapmıştı.