Murat Dalkılıç'tan Merve Boluğur'a, "Evliyken çocuk sahibi olmak istemiyordu"
Merve Boluğur, katıldığı bir programda çocuk istediğine dair yaptığı açıklamalarda bulunmuştu. Boluğur'un, bu açıklamalarından sonra Murat Dalkılıç'tan, "Evliyken çocuk sahibi olmak istemiyordu" yanıtı geldi
Merve Boluğur, katıldığı bir programda; "Ben mutlu bir yuvam olsun istedim. Çok acıklı konuştum ama hep bir erkek çocuğum olsun istedim" açıklamalarında bulunmuştu. Bu açıklamalarının ardından Boluğur’un eski eşi Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.
"FİLM BİTELİ ÇOK OLDU"
"Günlerdir DM kutuma gelen sevgi dolu mesajlarınız beni derinden etkiliyor. Ben de son zamanlarda sağlık sorunları yaşıyorum o yüzden konuyla pek ilgilenemedim. Herhalde artık bir şeyler söylemek lâzım. Bana gönderdiğiniz video güzel bir edit. Orada hedef gösterilen kişi maalesef ben değilim. Eski karım ne benimle beraberken ne de evliyken çocuk sahibi olmak istedi. Dolayısıyla benden bahsetmiyor. Muhtemelen benden sonraki bir şeyden bahsediyor. Biraz üzüleceksiniz ama... Bunları konuşmak için üstünden çok fazla zaman geçmedi mi? Ben hatırlamıyorum, siz hatırlıyorsunuz. Hepiniz mutlu bir son bekliyorsunuz ama film biteli çok oldu."
Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur, 2015'te görkemli bir düğünle evlenmiş, 2017'de ise boşanmıştı.
Fotoğraflar: İHA, Depo,