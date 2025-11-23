Murat Kılıç: Beşiktaş'ın hakkının yenilmesine müsaade etmeyeceğiz

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından siyah-beyazlı ekibin asbaşkanı Murat Kılıç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Puan kaybından dolayı camiadan ve taraftarlardan özür dileyen Kılıç, "Bu sezon bir kez daha bireysel hatalardan kaynaklı puan kaybettiğimiz bir maç seyrettik. Bu maçların hiçbirinde rakiplerimizden daha kötü oynamadık. İnanan oyuncularımız, bu sonuçları hak etmiyor. Bu durum bizleri, camiamızı ve taraftarlarımızı çok üzüyor. Hem camiamızdan hem de taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Bu takımın oynadığı oyunla çok daha iyi yerlerde olması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

Hakem Atilla Karaoğlan'ın yönetiminden memnun olmadıklarını aktaran Asbaşkan Kılıç, "MHK'ya da bir çift sözümüz var. Adı Beşiktaş düşmanlığıyla anılan bir hakemin maçımıza verilmesini doğru bulmuyoruz. Maç içerisinde bize göre penaltı olan fakat VAR'a çağrılıp da dakikalarca izlendikten sonra çok da benzerine rastlanmadık şekilde penaltımız verilmedi. Bundan sonraki tüm hakem atamalarının da takipçisi olmaya devam edeceğiz. Hiçbir şekilde Beşiktaş'ın hakkının yenilmesine müsaade etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"LİGİ BEŞİKTAŞ'IN İSMİNE YAKIŞIR ŞEKİLDE EN İYİ YERDE BİTİRECEĞİZ"

Bundan sonraki hedeflerinin ligin ilk yarısındaki kalan 4 maçı da kazanmak olduğunu söyleyen Asbaşkan Murat Kılıç, "Transfer komitemizle gerekli toplantıları yapıyoruz. Eksik bölgelerimizi ve güçlendirilmesi gereken bölgelerimizi biliyoruz. Transfer döneminde bu eksikliklerimizi tamamlayarak gerekli isimleri kulübümüze kazandıracağız. İnanıyoruz ki ligi de Beşiktaş'ın ismine yakışır şekilde en iyi yerde bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında da konuşan Kılıç, "Samsunspor Başkanı Robert Yüksel'e de bir çift sözümüz var. Beşiktaş'ın adını ağzına almaktan vazgeçsin. Kendine PR yapmak için Beşiktaş'ın adını ağzına alanların isimleri yok olup gitmiştir" dedi.