Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Murat Kılıç: Beşiktaş'ın hakkının yenilmesine müsaade etmeyeceğiz - Beşiktaş Haberleri

        Murat Kılıç: Beşiktaş'ın hakkının yenilmesine müsaade etmeyeceğiz

        Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, Samsunspor beraberliği sonrası yaptığı açıklamada, "Hem camiamızdan hem de taraftarlarımızdan özür diliyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 21:08 Güncelleme: 23.11.2025 - 21:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hakkımızın yenilmesine müsaade etmeyeceğiz"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından siyah-beyazlı ekibin asbaşkanı Murat Kılıç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Puan kaybından dolayı camiadan ve taraftarlardan özür dileyen Kılıç, "Bu sezon bir kez daha bireysel hatalardan kaynaklı puan kaybettiğimiz bir maç seyrettik. Bu maçların hiçbirinde rakiplerimizden daha kötü oynamadık. İnanan oyuncularımız, bu sonuçları hak etmiyor. Bu durum bizleri, camiamızı ve taraftarlarımızı çok üzüyor. Hem camiamızdan hem de taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Bu takımın oynadığı oyunla çok daha iyi yerlerde olması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

        "BEŞİKTAŞ'IN HAKKININ YENİLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

        Hakem Atilla Karaoğlan'ın yönetiminden memnun olmadıklarını aktaran Asbaşkan Kılıç, "MHK'ya da bir çift sözümüz var. Adı Beşiktaş düşmanlığıyla anılan bir hakemin maçımıza verilmesini doğru bulmuyoruz. Maç içerisinde bize göre penaltı olan fakat VAR'a çağrılıp da dakikalarca izlendikten sonra çok da benzerine rastlanmadık şekilde penaltımız verilmedi. Bundan sonraki tüm hakem atamalarının da takipçisi olmaya devam edeceğiz. Hiçbir şekilde Beşiktaş'ın hakkının yenilmesine müsaade etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

        "LİGİ BEŞİKTAŞ'IN İSMİNE YAKIŞIR ŞEKİLDE EN İYİ YERDE BİTİRECEĞİZ"

        Bundan sonraki hedeflerinin ligin ilk yarısındaki kalan 4 maçı da kazanmak olduğunu söyleyen Asbaşkan Murat Kılıç, "Transfer komitemizle gerekli toplantıları yapıyoruz. Eksik bölgelerimizi ve güçlendirilmesi gereken bölgelerimizi biliyoruz. Transfer döneminde bu eksikliklerimizi tamamlayarak gerekli isimleri kulübümüze kazandıracağız. İnanıyoruz ki ligi de Beşiktaş'ın ismine yakışır şekilde en iyi yerde bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında da konuşan Kılıç, "Samsunspor Başkanı Robert Yüksel'e de bir çift sözümüz var. Beşiktaş'ın adını ağzına almaktan vazgeçsin. Kendine PR yapmak için Beşiktaş'ın adını ağzına alanların isimleri yok olup gitmiştir" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Çin'den Janponya'ya: Kırmızı çizgiyi aştı
        Çin'den Janponya'ya: Kırmızı çizgiyi aştı
        Trump: Ukrayna, ABD'nin çabaları için hiçbir minnet duymadı
        Trump: Ukrayna, ABD'nin çabaları için hiçbir minnet duymadı
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı!
        İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        "Hakkımı yediler"
        "Hakkımı yediler"
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı