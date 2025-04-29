Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre İBB’ye yönelik yürütülen "Mali suçlar soruşturması" kapsamında 2. Dalga operasyonda Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun da gözaltına alınan 52 kişinin arasındaydı.

BANKA HAREKETLERİ SORULDU

Ongun’un emniyet ifadesinde, kendi tasarımlarını yapıp sattığı şirketinin banka hesabındaki hareketleri ve kendi hesap hareketleri soruldu. Takı şirketi olduğunu söyleyen Gözdem Ongun, "Şahıs veya şirketler benim şirketimden ürün almış olabilir. Sorulan şirketler belki de şahsi müşterilerimin sahibi olduğu şirketler olabilir ancak şu an net olarak hatırlamıyorum. Ancak Urbanmedia Reklam ve İletişim Hizmetleri A.Ş. ünvanlı şirket tanıdık gelmektedir ve bu şirkete satış yaptığımı hatırlıyorum. Bununla ilgili belgeler mevcuttur" dedi.

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"İHALELERLE İLGİLİ BİLGİM YOKTUR"

Sedat Kapıdağ’ın, İBB’nin açık hava reklam ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları Gözdem Ongun’a da soruldu. Ongun, "Ben İBB nezdinde hiçbir zaman yönetici veya başka bir vasıfla çalışmadım. Şirketim aracılığıyla hiçbir ihale almadım. İhalelerle ilgili hiçbir bilgim yoktur" diye cevapladı.

"OTURDUĞUMUZ EVİN ÜCRETİNİ EŞİM ELDEN BANA VERDİ" Günlerce tartışmalara konu olan lüks evleri de Gözdem Ongun’a soruldu. Ev sahibinin ödemeyi Gözdem Ongun yaptı açıklamasına, "Doğrudur, halen ikamet ettiğim dubleks niteliğindeki daireyi, bir yıllık toplamda 3 milyon 717 bin 400 TL’ye kiraladık. Bu kira bedelini eşim bana elden verdi. Ben de bu parayı hesabıma yatırarak oradan ev sahibine gönderdim" dedi. MADDİ SIKINTI AÇIKLAMASI Gözdem Ongun’a, tasarım firmasının yaptığı ticari faaliyetler de soruldu. Genelde hediyelik eşya satışları olarak açıkladı. Sipariş geldiğinde ilk olarak ön ödeme aldığını, ardından işin durumuna göre tüm ödemenin alındığını söyledi. İnternetten tasarımlarını paylaştığını belirten Ongun, işlemlerin faturalı olduğunu ve avukatının belgeleri sunacağını anlattı. Gözdem Ongun’a MASAK raporunda yer alan hesap hareketleri soruldu. 17 hesap hareketinden 3’ünü Murat Ongun tutuklandıktan sonra maddi sıkıntılar yaşadığı için akrabalarından istediği borç para olarak açıkladı. REKLAM "EŞİMLE ETKİNLİKLERE KATILDIM" Gözdem Ongun’a diğer şüphelilerle ortak baz verdiği belirtilerek bunun nedeni soruldu, “Eşimle beraber birçok etkinlik ve organizasyona katıldık. Eğer bu şahıslar belediye çalışanları veya ilgili şahıslarsa bu nedenle aynı noktadan baz verdiğimizi değerlendiriyorum” dedi.