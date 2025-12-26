Habertürk
        Murat Övüç, Tekirdağ'daki cezaevine sevk edildi - Magazin haberleri

        Murat Övüç, Tekirdağ'daki cezaevine sevk edildi

        Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklanan sanal medya ünlüsü Murat Övüç, Metris Cezaevi'nden Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 22:05 Güncelleme: 26.12.2025 - 22:05
        Cezaevine sevk edildi
        Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan tutuklanan sanal medya ünlüsü Murat Övüç, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’na nakledildi.

        İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, başörtüsü takarak video paylaşan sanal medya ünlüsü Murat Övüç hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Övüç, emniyetteki işlemlerinin ardından geçen cumartesi günü adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklanan Övüç, Metris Cezaevi’ne gönderildi.

        Övüç, bugün saat 20.00 sıralarında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’na nakledildi. Jandarma aracıyla getirilen Övüç, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        #Murat Övüç
