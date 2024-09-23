Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Murat Sancak'tan dikkat çeken paylaşım - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        Murat Sancak'tan dikkat çeken paylaşım

        Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 21:50 Güncelleme: 23.09.2024 - 21:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Murat Sancak'tan dikkat çeken paylaşım!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'de zor günler geçiren Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        "İSTİFA MÜESSESİ KAPANMIŞTIR"

        Sancak'ın paylaşımında, "Bizde istifa müessesi kapanmıştır ama Adana Demirspor için elini taşın altına koyacak birileri varsa kendine ve cebine güvenen hay hay buyursun gelsin anlatsın. Söz veriyorum inanırsam Adana Demirspor için yönetimi veririm yönetsin" ifadeleri dikkat çekti.

        Murat Sancak'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

        "Kerbela'da korkuyu bırakan dedem olur, öz dedem ama torunuma ihanet eden Kerbela'dan bahsedemez, ayrıca ben kimseyi tehdit etmem. Bu yazdıklarını yüzüme karşı söyleyeceksin dedim çünkü bugün bunları yapan, yarın takım ligde kalınca ve sonraki yılda hedefler peşinde koşunca bunları yüzüme söyleyecek yüzü olmayacak. Bu tweet burada kalsın, hep beraber 2025 Mayıs sonu göreceğiz. Ayrıca tekrar söylüyorum istifa demekle istifa olmaz, bizde istifa müessesi kapanmıştır ama Adana Demirspor için elini taşın altına koyacak birileri varsa kendine ve cebine güvenen hay hay buyursun gelsin anlatsın. Söz veriyorum inanırsam Adana Demirspor için yönetimi veririm yönetsin, hiç problem değil, aslolan Adana Demirspor'dur, nokta."

        VALKANIS İLE YOLLAR AYRILDI

        Adana Demirspor, 6 haftada alınan 1 beraberlik ve 5 yenilgi sonrası teknik direktör Michael Valkanis ile yollarını ayırmıştı.

        Akdeniz temsilcisi, 1 puanla Süper Lig'de sonra sırada yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri Bakanı Fidan'dan açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Fidan'dan açıklamalar
        İsrail, Beyrut'u vuruyor
        İsrail, Beyrut'u vuruyor
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları: Kim, ne dedi?
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları: Kim, ne dedi?
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Polis katili böyle götürüldü
        Polis katili böyle götürüldü
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Orta Doğu'da gözler Lübnan'da
        Orta Doğu'da gözler Lübnan'da
        23 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        23 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Lübnan'da son durum ne?
        Lübnan'da son durum ne?
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuç yok
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuç yok
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        Dolmabahçe'de parlıyorlar!
        Dolmabahçe'de parlıyorlar!
        İkinci veda
        İkinci veda
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Ablası, Türk mühendisle evlendi
        Ablası, Türk mühendisle evlendi
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        'Deha'dan Arda Güler'e selam