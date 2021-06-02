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Murat Şeker: Çok sağlam devlet destekli 'Sinema sizi bekliyor' şeklinde duyuru kampanyası lazım

Bütün esnaf, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte işletmelerinin yeniden açılmasını memnuniyetle karşılarken sinema sektörü, salonların açılmasından memnun değildi. Sinema salonu işletmecilerinin derneği olan SİSAY, dün öğleden sonra yaptığı açıklamada hükümete çağrıda bulunarak faaliyete geçme tarihinin bir süre daha ertelenmesini talep etmişti. Bu talebi değerlendiren İçişleri Bakanlığı, akşam saatlerinde yayımladığı genelgeyle sinema salonlarının açılışını 1 Haziran'dan 1 Temmuz'a erteledi. İşletmeciler, ertelemeden memnun. İşin bir de yapım tarafı bulunuyor. Yapım tarafında yer alanlardan Murat Şeker, işletmecilerle aynı görüşü paylaşırken bundan sonra yapılması gerekenler konusunda görüşlerini dile getirdi. Şeker, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan AVM'lere kadar geniş bir yelpazede "Sinemaya dönüyoruz" şeklinde kampanya yapılması gerektiğini söyledi. Murat Şeker, oyunculara da bu konuda görev düştüğünü belirterek "Tom Cruise gibi yapmaları lazım" dedi

Murat Şeker: Çok sağlam devlet destekli 'Sinema sizi bekliyor' şeklinde duyuru kampanyası lazım
'Tom Cruise gibi yapmaları lazım'
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İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi' ile sinema salonlarının 1 Haziran 2021'den itibaren yüzde 50 kapasiteyle faaliyetlerine başlamasına izin verilmişti. Ne var ki işletmecileri, sinema salonlarının bir süre daha kapalı kalmasını istemişti. Tüm esnaf, işletmelerinin açılmasından memnuniyet duyarken işletmecileri sinema salonlarının açılmasını neden istemedi? Çünkü;

1- Pandemi nedeniyle birçok filmin çekimi ya ertelendi ya da iptal edildi. Hal böyle olunca pandemi döneminde çok az film üretildi. Ayrıca pandeminin başında gösterimi ertelenen yüksek bütçeli filmlerin yapımcıları, yaz aylarında yeterli hasılat elde edilemeyeceğini düşündükleri için vizyon takvimlerini eylül ve sonrası olarak belirledi. Bunun sonucunda çok az sayıda film olmasından dolayı bir vizyon takvimi oluşturulamadı. Yabancı filmler için de durum farklı değil. Sonuç olarak sinema salonlarının faaliyete geçmesi için gerekli denklemler bir hayli eksik. 

2- Pandemi öncesinde yaz sezonu zaten 'Ölü sezon'du. Ayrıca, pandemiden dolayı uzun süredir kapalı kalmanın etkisiyle izleyicilerin sinema salonlarına girmek istemeyeceği düşüncesi oldukça baskın.

Bütün bu nedenlerden dolayı sinema salonu işletmecileri, yeterince izleyici olmaması halinde elde edilen gelirin işletme giderlerini karşılamayacağını düşünüyordu. Sinema salonu işletmecilerinin sinema salonlarının açılmasının ertelenmesini istemesinin ana nedenlerinden biri de kira ödemek zorunda kalacak olmalarıydı. Zira mücbir sebep ortadan kalktığı için sinema salonları faaliyete geçse de geçmese de işletmecileri kira ödemek zorunda kalacaktı. Sinema salonları, devlet tarafından mücbir sebepten dolayı kapatıldığı için işletmecileri kira vermiyordu. 1 Haziran'da yayımlanan ilk genelgeyle mücbir sebep ortadan kalktığı için işletmecileri, sinema salonlarını açmasalar bile kira verecekti.

Dün SİSAY'ın (Sinema Salonu İşletmecileri Derneği) gün içinde sinema salonlarının bir süre daha kapalı kalması adına yaptığı yoğun çalışma sonuç verdi. Sinema salonu işletmecilerinin endişelerini dikkate alan İçişleri Bakanlığı, akşam saatlerinde yayımladığı yeni genelgeyle salonların açılışını 1 Temmuz'a erteledi. 

Sinema salonu işletmecileri, açılışın 1 Temmuz'a ertelenmesinden memnun. İşin bir de yapım tarafı bulunuyor. Yapım tarafında da genel görüş zaten "O kadar bekledik, bir dünya zarar ettik. Birkaç ay daha bekler, filmlerimizi aşılamanın arttığı, izleyicinin sinema salonlarına girmek isteyeceği daha sağlıklı günlerde gösterime çıkarırız" şeklindeydi.

Yapım tarafında olanlardan senarist, yönetmen ve yapımcı Murat Şeker, sinema salonu işletmecilerinin endişelerinde haklı olduğunu belirterek bu konuda bundan sonra yapılması gerekenlerle ilgili şunları söyledi; "Sinema salonlarının açılması, gösterime girecek filmlerin belirlenmesiyle ilgili. İnsanlar sinemaya film izlemek için gidiyor. Vizyon takviminin oluşması, sinema salonlarının ne zaman açılması gerektiği konusunda çok belirleyici. Ve en önemlisi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, sinema salonu sahiplerinin, yapımcıların ve AVM'lerin 'Sinemalara geri dönüyoruz' şeklinde ciddi bir tanıtım kampanyası yürütmesi lazım. Oyuncuların da Tom Cruise'un yaptığı gibi bizzat izleyici olarak sinemaya gitmesi, böylelikle filmlerin duyurulması gerekiyor. Bu rasyonel şartlar oluşturulmadan salonların açılmasının bir anlamı yok. Aksi halde "Bak kimse gitmiyor. İnsanlar sinemadan vazgeçti" gibi düşünceler oluşur. Burada ilk konumuz sinemaların sağlıklı bir şekilde film izleme merkezlerinin olduğunu göstermek olmalı. Sonuç olarak çok sağlam devlet destekli 'Sinema sizi bekliyor bekliyor' şeklinde kampanya yapılması lazım. Aşılama yaygınlığı ve sinemaların güvenli olduğunun vurgulanacağına yönelik kamu spotları şart."

Murat Şeker
Murat Şeker

Tom Cruise Ne yapmıştı?
Dünyaca ünlü oyuncu, geçtiğimiz ağustosta pandemi sürecinde büyük zarara uğrayan sinema salonlarına ilgi gösterilmesi adına kendince bir kampanya düzenlemişti. Cruise, 'Tenet'i Londra'da izleyerek "Büyük film. Büyük ekran, Çok sevdim" diyerek sinema salonları adına gösterdiği hassasiyeti içeren videoyu paylaşmıştı.

Tom Cruise, pandemi döneminde ayrıca setteki ses kayıtlarının basına sızmasıyla da gündeme gelmişti. Cruise, 'Görevimiz Tehlike 7'nin çekimleri sırasında film ekibini koronavirüsten mümkün olduğunca korumak için cebinden 500 bin sterlin ödeyerek bir gemi kiralamıştı. Cruise, ekibi korumak için böylesine bir hassasiyet gösterirken sette bazı kişilerin salgın kurallarına uymamasıyla oldukça öfkelenmişti. Tom Cruise, salgın kurallarına uymayanlara şöyle fırça atmıştı; "Bunu tekrar yaptığınızı görürsem defolup gidersiniz. Bu ekipte herhangi biri yaparsa iş biter. Sen de, sen de. Ve sen. Bir daha bu lanet şeyi yapmayacaksın. Bizim sayemizde Hollywood film çekimlerine geri döndü. Binlerce kişiye iş yaratıyoruz. İşte bu kadar. Özür dilemek yok. Onu, endüstri kapandığında evlerini kaybedenlere söyleyebilirsiniz. Biz bu filmi durdurmayacağız. Anlaşıldı mı? Bir daha görürsem defolup gidersiniz."

 

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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