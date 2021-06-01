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Sinema sektöründen açılmayla ilgili yeni talep

Sinema sektörü salonların açılmasını istemiyor. SİSAY (Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği) yaptığı açıklamada sinema salonlarının 1 Temmuz'da açılmasını istediklerini dile getirdi

Sinema sektöründen açılmayla ilgili yeni talep
Sinemacılar salonları açmak istemiyor
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HABERTURK.COM

SİSAY (Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği) yaptığı açıklamada sinema salonlarının açılmasını istemediklerini, açılma tarihinin 1 Temmuz olmasını istediklerini belirtti. Açıklama şöyle;

"Dün gece yayınlanan İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile sinemaların açılış tarihi 1 Haziran 2021 olarak belirlendi. Sinemaların açılışı ile ilgili hükümetin normalleşme sürecine paralel hareket etmek istiyoruz ancak salonlarımızı restoran, cafeler gibi sadece bir temizlikten sonra açamayız. Açılışı sektörün tüm paydaşları ve iş ortaklarımızla birlikte organize etmeliyiz. Bu iş ortaklarımızın içinde uluslar arası film şirketleri de var. Ayrıca bazı filmlerin programlaması global bir uyum içerisinde yapılmaktadır. Programı yapılan filmlerin de reklam, tanıtımının yapılması gerekir. Tüm bunlar göze alındığında açılış için az 3 haftalık bir sürece ihtiyacımız var. Sektörün ortak görüşü ideal açılış tarihinin 1 Temmuz olması yönündedir. Konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımızın kıymetli desteklerini bekliyoruz. Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un her zaman olduğu gibi bizleri anlayıp konuyla ilgili yardımlarını esirgemeyeceği inancındayız."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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