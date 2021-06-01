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Sinema salonlarının açılmasına izin çıktı

Sinema salonlarının da 1 Haziran'da açılmasına izin verilmesi sektör için sürpriz oldu. İsteyen işletmeci salonlarını açacak istemeyen açmayacak ama mücbir sebep ortadan kalktığı için her hâlükârda kira ödenmek zorunda

Sinema salonlarının açılmasına izin çıktı
Sürpriz oldu
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İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi' ile sinema salonları açıldı açılmasına ama bu karar, sektör için sürpriz oldu. Bunun nedeni de sinema salonlarının açılma kararının 10 Haziran'da bekleniyor olmasıydı. Daha önce sinema sektörü, normalleşmeye geçildiği takdirde salonların 10 Haziran'da açılması yönünde hükümetten talepte bulunmuştu.

Bu durumda sinema sektörü ne yapacak?
İsteyen işletmeciler, sinema salonlarını pazar günleri hariç her gün saat 7 - 21 arasında % 50 koltuk kapasiteyle açabilecek. İstemeyen işletmecilerse salonları açmayabilir ama mücbir sebep ortadan kalktığı için 1 Haziran'dan itibaren her hâlükârda kira ödemek zorunda.
Sinema sektörü, bugünden itibaren hızlı bir değerlendirmeyle yol haritasını belirleyecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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