Sinema salonları açılacak mı? 0:00 / 0:00

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki hafta aranın ardından bugün Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Saat 15'te başlayacak olan toplantının sonrasında normalleşmeyle ilgili alınan kararlar hakkında açıklamalar yapılması bekleniyor.

Normalleşme kapsamında durumu belli olacak işletmeler arasında sinema salonları da bulunuyor. Kasımdan bu yana kapalı olan sinema salonları açılacak mı?

İşletmecileri, gösterime çıkaracakları yeni film sayısının azlığından dolayı sinema salonlarını zaten açma taraftarı değildi. 'Mücbir sebep'ten dolayı kapalı kalması yönünde birkaç kez hükümetten talepte de bulundular. En son sinema salonlarının 10 Haziran'a kadar kapalı kalması yönünde talepte bulunulmuştu.

Gösterimi ertelenen filmlerden biri de 'Mahalleden Arkadaşlar'

Bugün normalleşmeyle ilgili adımlar atılırsa, bu adımların arasında sinema salonlarının açılmasına yönelik izin çıkarsa işletmecilerin tavrı ne olacak?

Sinema salonu işletmecileri, hükümetin normalleşme sürecine paralel karar alacak. İzin çıkarsa bu kez 'Kapalı kalalım' demeyip sinema salonlarını açacak. İşletmecilerin genel görüşü hükümetin normalleşme kararına paralel adım atmak.

Sinema salonlarının açılmaya yüz tutmasının ana nedeni, yabancı filmlerin normalleşme sürecine geçen ülkelerde yüksek hasılatlar elde etmesi. İşletmeciler, yabancı filmlerin hasılatıyla sinema salonlarının giderlerinin karşılanabileceğini düşünüyor.

Pandemi nedeniyle gösterimi ertelenen bazı Türk filmleri de izleyiciyle buluşacak ama yüksek bütçeli olanların vizyon tarihi eylülden itibaren başlayacak.