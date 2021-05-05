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Sinema sektörünün zararı 1 milyar lirayı geçti

Türkiye'deki sinema sektörünün zararı hasılat bazında 1 milyar lirayı geçti. İşletmeciler, yapımcılar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri yarın bir araya gelerek sinema salonlarının açılış tarihi konusunda görüş alışverişinde bulunacak. Sinema salonlarının 1 Haziran'dan önce açılması mümkün görünmüyor. Salonlar, tam kapanma uygulamasının sona ermesi ve devletin izin vermesi halinde 1 Haziran'da açılacak açılmasına ama yeni Türk filmlerinin gösterime çıkarılmak istenmemesi işletmecilerin önündeki en büyük engel

Sinema sektörünün zararı 1 milyar lirayı geçti
Zarar 1 milyar lira
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Pandemi nedeniyle 17 Mart 2020'de kapatılan sinema salonları 1 Temmuz 2020'de açılmıştı açılmasına ama işletmeciler kısa sürede şunu görmüştü; yapımcılar hem izleyicilerin koronavirüs endişesi hem de sezon dışı olması nedeniyle yeterince izlenmeyecek olmasından dolayı yeni filmlerini gösterime çıkarmak istemiyordu. Zaten sinema salonlarına girmekten ürken izleyicileri eski filmler için koltuklara oturtmak söz konusu değildi.

Hasılatların işletme giderleri ve kira bedellerini karşılayamaması sonucu işletmeciler, sinema solanlarının devlet kararıyla kapanmasını istedi. Zira devletin kapanma kararı alması 'mücbir sebep' doğuracağı için kira verilmeyecekti.

Sinema salonları kasımdan bu yana kapalı. En son İçişleri Bakanlığı'nın 30 Mart'ta yayımladığı genelgeyle 12 Mayıs'ta açılacağı duyurulmuştu. Ne var ki 26 Nisan'da alınan tam kapanma kararı sonrasında sinema salonlarının 12 Mayıs'ta açılması söz konusu değil.

177... 2020'de gösterime giren yeni film sayısı.
165... 2020'de gösterime giren eski film sayısı.

17.415.304... 2020'de kesilen bilet sayısı.
299.726.220 TL... 2020'deki hasılat.

59.556.020... 2019'da kesilen bilet sayısı.
980.410.567 TL... 2019'daki hasılat.

21.604.854... Ocak 2019 - Mayıs 2019 arası kesilen bilet sayısı.
321.932.786 TL... Ocak 2019 - Mayıs 2019 arası hasılat.

Salonların Türkiye'de ilk koronavirüs vâkâsının görüldüğü günden itibaren bugüne kadar geçen 14 aylık süreçte sadece 5 ay açık kalabilmesi sonucu sinema sektörü büyük zarara uğradı.
2019 verilerine göre yapılacak hesaplamayla sinema sektörünün sadece hasılat zararı 1 milyar lirayı geçti.

İşletmeciler, yapımcılar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin yarın yapacağı toplantıda sinema salonlarının açılış tarihi konusu görüşülecek. Tam kapanma uygulamasının sona ermesi ve devletin izin vermesi halinde sinema salonlarının açılış tarihi 1 Haziran olarak görülüyor.
Ne var ki işletmeciler aynı endişeyi taşımaya devam ediyor.
Özellikle yüksek bütçeli filmlerin yapımcıları filmlerini tıpkı geçtiğimiz yaz olduğu gibi bu yaz da aynı gerekçelerle gösterime çıkarmak istemiyor. Bu durumda işletmeciler, gösterime çok az sayıda Türk filmi ve belli oranda yabancı film çıkarabilecek.
Bu durumda elde edilen gelirin, giderden daha az olması riski yine yüksek. Ayrıca mücbir sebep kalmayacağı için işletmeciler kira da ödeyecekler.

Net olarak görünen şu; yapımcılar, pandemi sona ermeden (Toplumsal bağışıklık kazanılmadan) filmlerini gösterime çıkarmayacak. Bu durumda açılma kararı alınırsa sinema salonları geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine birkaç ay gelir - gidere baktıktan sonra yeni kapanma olup olmayacağı gündeme gelecek.

Kişisel kanaatim, sinema salonlarının tam randımanlı çalışması Ocak 2022'den sonra gerçekleşecek olması üzerine. Bekletilen yeni filmlerin gösterime çıkarılmasıyla sinema sektörü ancak o tarihten itibaren nefes alacak. 2022'nin yaz aylarında çekilecek olan yeni filmlerin izleyicilerle buluşacak olmasıyla da sinema sektörü, eylül 2022'den itibaren eski parlak günlerine dönecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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