Murat Ünalmış baba oldu: Bu bayram çifte bayram yaşadık
Geçtiğimiz yıl eylül ayında asıl adı; Albena İlieva olan Bulgar kökenli Nutiye Akar ile evlenen oyuncu Murat Ünalmış baba oldu
Murat Ünalmış, 22 Eylül 2023'te Nutiye Akar ile evlenmişti. Bir süredir bebek heyecanı yaşayan çiftin oğulları dünyaya geldi.
Ünalmış, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Oyuncu, "Bayram şekerimiz geldi. Bu bayram çifte bayram yaşadık çok şükür. Rabbim herkesin evladını korusun, bağışlasın ve sağlık versin. Nice güzel bayramlarımız olsun. Herkese iyi bayramlar dilerim" ifadelerini kullandı.