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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; oyuncu Murat Ünalmış'ın rol aldığı dizinin bir sahnesinde hikaye gereği babasının fotoğrafına bakması gerekiyordu. Bu sahne için set ekibi ünlü oyuncunun gerçek babasının fotoğrafını kullandı. Babası Selim Ünalmış'ın fotoğrafına bakarak rolünü canlandıran oyuncu, hayatının en anlamlı sahnelerinden birisini çekti.

"DUVARDAKİ FOTOĞRAFA BABAMI YERLEŞTİRMİŞLER"

Bu önemli detayı sosyal medya hesaplarında sevenleriyle paylaşan Murat Ünalmış, sahne fotoğrafının altına, "Duvardaki fotoğrafa babamı yerleştirmişler. 60'lı yılların sonu... 'Demir Yaman' karakterine hazırlanırken bu fotoğrafa çok baktım. Çok hoşuma gitti, teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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Ünalmış'ın bu paylaşımı dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.