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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, başarılı oyuncu Murat Yıldırım'ın yine kendisi gibi oyuncu olan eşi Iman Elbani Yıldırım, yeni bir reklam anlaşmasına imza attı. Dünya çapında hızla yayılan bir sosyal medya uygulamasının Türkiye yüzü olan güzel oyuncu, reklam çalışmalarına start verdi. Iman Elbani, çektiği videoları takipçileriyle paylaşıp, yaptığı reklam anlaşmasını duyurdu.