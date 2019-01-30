Murat Yıldırım'ın eşi Iman Elbani o uygulamanın reklam yüzü oldu

Giriş: 30.01.2019 - 08:33 | Güncelleme:  

Başarılı oyuncu Murat Yıldırım'ın yine kendisi gibi oyuncu olan eşi Iman Elbani Yıldırım, yeni bir reklam anlaşmasına imza attı. Dünya çapında hızla yayılan bir sosyal medya uygulamasının Türkiye yüzü olan güzel oyuncu, reklam anlaşmasını sosyal medya hesabından duyurdu

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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, başarılı oyuncu Murat Yıldırım'ın yine kendisi gibi oyuncu olan eşi Iman Elbani Yıldırım, yeni bir reklam anlaşmasına imza attı. Dünya çapında hızla yayılan bir sosyal medya uygulamasının Türkiye yüzü olan güzel oyuncu, reklam çalışmalarına start verdi. Iman Elbani, çektiği videoları takipçileriyle paylaşıp, yaptığı reklam anlaşmasını duyurdu. 

  • 2Murat Yıldırım'ın eşi Iman Elbani o uygulamanın reklam yüzü oldu - Magazin haberleri
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    DİZİ PROJESİYLE EKRANLARA DÖNECEK

    2018 yılında da eşi Murat Yıldırım'la birlikte bir reklam filminde oynayan Iman Elbani Yıldırım'ın kendisine gelen dizi projelerini de değerlendirdiği ve yakın zamanda bir dizi projesiyle ekranlarda olabileceği konuşuluyor.

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