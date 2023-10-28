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        Haberler Spor Voleybol Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: 1 - VakıfBank: 3 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: 1 - VakıfBank: 3 | MAÇ SONUCU

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Vakıfbank, deplasmanda Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 20:24 Güncelleme: 28.10.2023 - 20:24
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        Vakıfbank tek set vererek kazandı
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        Salon: Süleyman Evcilmen

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Hakemler: Turgut Uzunçakmak, Pınar Elma

        Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Aslıhan Kılıç, White, Ceren Karagöl, Samedy, Markova, Hande Korkut (Merve İzbilir, Ecem Şahin, Derya Cayırgan, Buket Yılmaz, Guerra, Burcu Şentürk, Hanife Nur Özaydınlı)

        Vakıfbank: Zehra Güneş, Van Aalen, Guimaraes, Bahar Akbay, Aylin Acar, Busa (Cansu Özbay, Ayça Aykaç, Ogbogu, İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel, Alexia, Thompson)

        Setler: 24-26, 22-25, 25-22, 20-25

        Süre: 11 dakika (26, 31, 29, 25)

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