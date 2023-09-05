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        Erzurum'da 4'üncü kattan düşen Hasan Ali, öldü

        MUŞ'ta4'üncükattaki evlerinin balkonundan düşen Hasan Ali Sever (2), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 12:04 Güncelleme: 05.09.2023 - 12:05
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        Erzurum'da 4'üncü kattan düşen Hasan Ali, öldü
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        Olay, dün saat 18.00 sıralarında Varto ilçesi Kültür Mahallesi 115'inci Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katındaki evlerinin balkonuna çıkan Hasan Ali Sever, sıcak hava nedeniyle açık bırakılan camdan düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, kurtarılmadı.

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