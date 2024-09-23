Şehit sözleşmeli er, son yolculuğuna uğurlandı

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin sızma girişimi sırasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay (23), memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın cenazesi, akşam saatlerinde hava yolu ile Muş Askeri Havaalanı’na getirildi. Abakay'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Muş Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü. Abakay'ın cenazesi bugün öğle saatlerinde morgdan alındı. Babaocağı merkeze bağlı Sungu beldesine götürülen şehit Maşallah Abakay için Hacı Selahattin Aykan Camisi’nde tören düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Avni Çakır, şehidin yakınları, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda kişi katıldı. Yıllar önce ölen Ayşe-Nurettin Abakay çiftinin iki çocuğundan küçüğü ve bekar olan Maşallah Abakay'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Sungu Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.