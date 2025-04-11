Park halindeyken hareket eden kamyoneti, 13 yaşındaki Yusuf durdurdu

MUŞ'ta park halindeyken aniden hareket eden kamyoneti, caddedeki bir iş yerinde çalışan Yusuf Taviş (13), el frenini çekerek durdurdu. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttu, üzerinde birkaç tüp bulunun kamyonet, kısa süre sonra hareket etti. Yaya trafiğinin yoğun olduğu caddede bir tavuk dönercide çalışan Yusuf Taviş, durumu fark edip koşarak aracın kapısını açıp şoför koltuğuna oturdu, el frenini çekti. Koşarak gelen sürücü, aracına binerek bölgeden ayrıldı.

Yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.