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        Aniden hareket eden kamyoneti durduran Yusuf: Elimdeki işi bırakıp koştum

        MUŞ'ta park halindeyken aniden hareket eden kamyoneti el frenini çekerek durduran Yusuf Taviş (13), dönercide çalıştığını belirterek, "Elimdeki işi bırakıp koşarak aracın kapısını açıp şoför koltuğuna oturarak el frenini çektim" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 11:58 Güncelleme: 12.04.2025 - 12:00
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        Aniden hareket eden kamyoneti durduran Yusuf: Elimdeki işi bırakıp koştum
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        MUŞ'ta park halindeyken aniden hareket eden kamyoneti el frenini çekerek durduran Yusuf Taviş (13), dönercide çalıştığını belirterek, “Elimdeki işi bırakıp koşarak aracın kapısını açıp şoför koltuğuna oturarak el frenini çektim” dedi.

        Olay, önceki gün saat 16.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu öne sürülen, üzerinde 11 büyük boy tüp bulunan kamyonet, kısa süre sonra hareket etti. Yaya trafiğinin yoğun olduğu caddede bir dükkanda çalışan Yusuf Taviş, koşarak aracın kapısını açıp şoför koltuğuna oturdu ve el frenini çekti. Olayı fark edip koşarak gelen sürücü, aracına binerek bölgeden ayrıldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'ya konuşan Yusuf Taviş, eğer aracı durdurmasaydı istenmeyen şeyler olabileceğini belirterek, "Tavuk dönercide çalışıyorum. Siparişim vardı, götürüp geri dükkana geldim. Dükkan içerisinde çalışırken, bir aracın sürücüsü olmadan gittiğini gördüm. Elimdeki işi bırakıp koşarak aracın kapısını açıp şoför koltuğuna oturarak el frenini çektim” diye konuştu.

        Çevredeki esnaf da Yusuf Taviş ile gurur duyduklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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