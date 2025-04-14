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        Muş'ta 55 köy yolu kardan kapandı

        MUŞ'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 55 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 09:50 Güncelleme: 14.04.2025 - 09:55
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        Muş'ta 55 köy yolu kardan kapandı
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        MUŞ'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 55 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kentte nisan ayında etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent genelinde 55 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için yoğun çaba gösteriyor. Kar kalınlığının yüksek bölgelerde 30 santimetreye ulaştığı yerlerde çalışmalar kesintisiz sürüyor. Muş Belediyesi ise kent merkezinde yolları açma ve kaldırımları temizleme işlemlerine devam ediyor. Ekipler, özellikle sabah saatlerinde yoğunluk yaşanan bölgelerde vatandaşların yaşamının aksamaması için temizlik ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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