Temizlik görevlisi, otomobilin motor bölümüne sıkışan kediyi kurtardı

MUŞ’ta temizlik görevlisi Abdülbari Üre, bir aracın motor kısmına sıkışan yavru kediyi kurtardı.

Olay, Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki otomobilin motor kısmından gelen kedi seslerini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak araç sahibine ulaşamayınca, ekiplerin çalışmaları sonuçsuz kaldı. Bu sırada mahallede temizlik yapan Muş Belediyesi'nde temizlik görevlisi Abdülbari Üre, olaya müdahalede bulundu. Aracın altına giren, dar alanda zaman zaman nefes almakta zorlanıp kendi güvenliğini tehlikeye atan Abdulbari Üre, yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Kediyi kucağına alıp sakinleştiren Üre, süt ve su verip ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra kedi, doğal ortamına bırakıldı. Mahalleli, duyarlılığından dolayı Üre'ye teşekkür etti.