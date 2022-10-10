Muş'ta "İl Eğitim Tarihi Müzesi" açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta "İl Eğitim Tarihi Müzesi" açıldı

AA

Muş'ta "İl Eğitim Tarihi Müzesi" açıldı

MUŞ (AA) - Muş'taki Nizamülmülk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eski eşya ve belgelerin sergilendiği "İl Eğitim Tarihi Müzesi" açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, öğrencilerin geçmişle gelecek arasında bağlantı kurmalarına katkı sağlamak ve eskiye yönelik görsel hafıza oluşturmak amacıyla okulun bir bölümünde müze oluşturuldu.

Bu kapsamda Okul Müdürü Mehmet Vural ve öğretmenlerden oluşan ekip, kent merkezi ve ilçelerden kayıt defterleri, önceki dönemlerde görev yapan öğretmenlerin fotoğrafları, daktilo, ses kayıt cihazı, kömürlü ütü, megafon, önlük ve çeşitli eğitim materyallerini topladı.

Bir aylık çalışmanın ardından 100'den fazla eşya ve belgenin yerleştirildiği müze, öğrencilerin ve kent sakinlerinin ziyaretine açıldı.

Vural, Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan ekip tarafından eğitim alanındaki malzeme ve belgelerin il merkezi, Malazgirt, Bulanık, Varto ve Hasköy ilçelerinden toplanarak müzede bir araya getirildiğini söyledi.

Gençlerin geçmişle gelecek arasında bağ kurmalarını sağlamak amacıyla müzeyi açtıklarını belirten Vural, şunları kaydetti:

"Müzeye öğrenciler ve öğretmenler ilgi gösteriyor. Görsel anlamda ciddi çalışmalarımız oldu. Müzede 1961'li yıllarına ait ses kaydı cihazı, çok sayıda daktilo, kömürle çalışan ütüler, 1964-1966 yılları arasında Malazgirt ilçesine bağlı Fenek köyünde öğretmenlik yapan ünlü oyuncu Şener Şen'in fotoğraflarının yer alması Muş için bir değerdir. O dönemlerde ilimizin eğitime verdiği değer göz önünde bulunuyor. Ayrıca okulları dolaşırken 1938, 1950-1960-1970'li yıllara ait eğitime dair materyalleri bulduk ve bunları da sergiledik."

Öğrencilerden Melek Özcan ise müzede çok farklı eşyaların yer aldığını dile getirerek, "Bunlara baktıkça tarihimizi öğreniyoruz. İlgimizi çeken çok eski materyaller var. Emeği teşekkür ederiz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş Belediyesi "Tam Bana Göre Festival"de kenti tanıttı
YEREL HABERLER Muş Belediyesi "Tam Bana Göre Festival"de kenti ...
Bulanık'ta sahipsiz hayvanlarının beslenme alanlarına mama bırakıldı
YEREL HABERLER Bulanık'ta sahipsiz hayvanlarının beslenme alanlarına ...
Türkiye'de üretilen tütünde 120 bin ton rekolte bekleniyor
YEREL HABERLER Türkiye'de üretilen tütünde 120 bin ton rekolte ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.