AK Parti Muş Milletvekili Şimşek, Malazgirt'te partililerle buluştu

MUŞ (AA) - AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş'un Malazgirt ilçesinde partililerle bir araya geldi, ziyaretlerde bulundu.

Beraberindeki heyetle AK Parti Malazgirt İlçe Başkanlığında partililerle görüşen Şimşek, seçimden önce projelerinin yer aldığı bir kitapçıkla halkın karşına çıktıklarını söyledi.

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın ile kitapçıktaki projelerden birçoğunu hayata geçirdiklerini ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Sadece minibüs terminalimiz kaldı. Onu da çok kısa zamanda hayata geçireceğiz. Seçimlere yaklaşık 6 ay gibi kısa bir süre var. Bu sürede tüm birimlerimizle canla başla çalışmalıyız. Hepinizin de bildiği gibi çok uzun süren bir salgın dönemi oldu. Bu dönemde çok fazla gelip gidemedik ilçemize. Çok şükür salgın bitti, biz de ziyaretlerimize başladık. Hizmetlerimiz artarak devam ediyor. Hastanemiz yakın zamanda faaliyete geçecek. Malazgirt ilçemizin doktor sorununu çözdük çok şükür."

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın'ı da ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Şimşek'e, Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, Muş İl Genel Meclisi Başkanı Sait Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz ve teşkilat üyeleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.