AK Parti Muş Milletvekili Şimşek, Malazgirt'te partililerle buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Muş Milletvekili Şimşek, Malazgirt'te partililerle buluştu

AA

AK Parti Muş Milletvekili Şimşek, Malazgirt'te partililerle buluştu

MUŞ (AA) - AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş'un Malazgirt ilçesinde partililerle bir araya geldi, ziyaretlerde bulundu.

Beraberindeki heyetle AK Parti Malazgirt İlçe Başkanlığında partililerle görüşen Şimşek, seçimden önce projelerinin yer aldığı bir kitapçıkla halkın karşına çıktıklarını söyledi.

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın ile kitapçıktaki projelerden birçoğunu hayata geçirdiklerini ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Sadece minibüs terminalimiz kaldı. Onu da çok kısa zamanda hayata geçireceğiz. Seçimlere yaklaşık 6 ay gibi kısa bir süre var. Bu sürede tüm birimlerimizle canla başla çalışmalıyız. Hepinizin de bildiği gibi çok uzun süren bir salgın dönemi oldu. Bu dönemde çok fazla gelip gidemedik ilçemize. Çok şükür salgın bitti, biz de ziyaretlerimize başladık. Hizmetlerimiz artarak devam ediyor. Hastanemiz yakın zamanda faaliyete geçecek. Malazgirt ilçemizin doktor sorununu çözdük çok şükür."

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın'ı da ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Şimşek'e, Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, Muş İl Genel Meclisi Başkanı Sait Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz ve teşkilat üyeleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, telefon bağlantısıyla öğrencilere seslendi:
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, telefon ...
Üniversite öğrencileri "Piknik ailesi Ormanda" oyununu çocuklar için sahneledi
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri "Piknik ailesi Ormanda" ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.