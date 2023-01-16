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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasköy'de Kaymakamlık ve Belediyenin hizmet vereceği bina tamamlandı

AA

Hasköy'de Kaymakamlık ve Belediyenin hizmet vereceği bina tamamlandı

MUŞ (AA) - Muş'un Hasköy ilçesinde İçişleri Bakanlığınca Selçuklu mimarisiyle yaptırılan, Kaymakamlık ve Belediyenin hizmet vereceği bina tamamlandı.

Sunay Mahallesi'nde inşa edilen 3 katlı hizmet binasında kurumların ilgili birimleri vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Belediye Başkanı Hikmet Karayel, eski Hükümet Konağı ve belediye binasının fiziki koşulları itibariyle yetersiz kalması nedeniyle Muş-Bitlis kara yolu yakınında yeni bina inşa edildiğini söyledi.

Binada hizmet vermeye başladıklarını belirten Karayel, şunları aktardı:

"Eski Hükümet Konağı ve belediyenin hizmet binası her geçen gün büyüyen ve nüfusu artan ilçemize cevap veremediğinden yeni yapılan Hükümet Konağı, başta belediye birimleri olmak üzere ilçedeki resmi kurumları bir çatı altında topladı. Buradaki arsa belediyemize ait olduğu için İçişleri Bakanlığımıza tahsis ettik. İçişleri Bakanlığımız tarafından yaptırılan bina tamamlandıktan sonra Kaymakamlıkla birlikte yaklaşık bir ay önce taşındık. Hizmet binamız 3 katlı ve Selçuklu mimarisiyle yapıldı. Vatandaşımız artık bir evrak için kurumları gezmeyecek. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

İlçe sakinlerinden Medeni Kulaç da kurumların bir arada bulunmasından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, herkesin yeni binayla daha rahat hizmet almaya başladığını ifade etti.


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