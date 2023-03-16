AK Parti Muş İl Başkanlığına atanan Melik Emre göreve başladı

MUŞ (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle AK Parti Muş İl Başkanlığı'na atanan Melik Emre, göreve başladı.



Parti binasında düzenlenen törenle karşılanan Emre, belli dönemlerde parti teşkilatlarında da değişikliklerin yaşanabildiğini söyledi.



Bunun bir hizmet yarışı olduğunu belirten Emre, şöyle konuştu:

"Önümüzde bir seçim var. İl başkanımız İbrahim Avcı ve ekibinin gücüne güç katarak yolumuza devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu noktada görevlendirmesi benim için bir onurdur. Muş benim evim ve baba toprağımdır. AK Parti, Muş ve buradaki insanlarımız adına kazanımlarımızı korumak, mevcut kazanımlarımızın üzerine eklemeler yapmak hedefindeyiz."

Muş'u iyi tanıdığını ve insanların ne talep ettiğini bildiğini aktaran Emre, şunları kaydetti:

"Nasıl bir bakış açısına sahip olduklarını biliyoruz. Bunlar bizim için çok önemli noktalar. Beyin fırtınaları yapıp daha iyi yerlere taşıyacağımıza ümidim tamdır. Bu süre içinde çok ciddi değişiklikler olacağına inanıyorum. Önemli olan bütünleşerek, o rüzgarı buraya, memlekete doğru ve makul bir şekilde verebilmektir. Bir kan değişimi yeni bir heyecan, yeni bir birliktelik ve bakış açısı bizi çok daha güzel yerlere taşıyacak. Bu memleket ve insanlar bizimdir. Bizim küsmeye, kırılmaya ve insanlarımıza yüz çevirmeye hakkımız yoktur. El birliği, gönül birliği yapacağız. Omuz omuza vererek o birlikteliği yakalayacağız."

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