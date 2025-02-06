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        Doktorun dikkatiyle dudak kanseri olduğunu öğrenen hasta ameliyatla sağlığına kavuştu

        Muş'ta annesini götürdüğü devlet hastanesinde doktorun dudağındaki yarayı fark etmesi üzerine yapılan kontrollerde kanser olduğu belirlenen Alaattin Yavuz, erken teşhis sayesinde hastalıktan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 14:11 Güncelleme: 06.02.2025 - 14:36
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        Doktorun dikkatiyle dudak kanseri olduğunu öğrenen hasta ameliyatla sağlığına kavuştu
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        Muş'ta annesini götürdüğü devlet hastanesinde doktorun dudağındaki yarayı fark etmesi üzerine yapılan kontrollerde kanser olduğu belirlenen Alaattin Yavuz, erken teşhis sayesinde hastalıktan kurtuldu.

        Kentte yaşayan 62 yaşındaki Yavuz, geçen ay kulak ağrısı çeken annesinin tedavisi için Muş Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (KBB) Polikliniği'ne başvurdu.

        Muayene esnasında Yavuz'un dudağındaki yarayı fark eden KBB Uzmanı Dr. Erdinç Uysal, biyopsi yapılmasını istedi.

        Dudaktaki yaralı bölgeden alınan parçanın incelenmesi sonucu dudak kanseri teşhisi konulan Yavuz, iki gün önce ameliyata alındı.

        Alt dudağındaki doku temizlenen ve yerine üst dudaktan alınan doku nakledilen Yavuz, erken teşhis sayesinde kanserden kurtuldu.

        Yavuz, sağlığına kavuşmasını sağlayan doktor ve hastane yönetimine teşekkür etti.

        - "Muş Devlet Hastanesi'nde ilk kez yapılan bir ameliyat"

        Ameliyatı yapan Uysal, gazetecilere, hastanın polikliniğe annesi için başvurduğunu söyledi.

        Muayene sırasında Yavuz'un dudağındaki yarayı fark ettiğini belirten Uysal, şöyle konuştu:

        "Yaranın hastalık olabileceğini, ihmal etmemesi gereken durum olduğunu düşündüm. Biyopsi almamız gerektiğini söyledim. Hastamız bize güvendi, biyopsisini aldık. Biyopsi sonucu 'dudak kanseri' olarak raporlandı. Operasyonu, KBB Uzmanı Operatör Dr. Halime Kılıç ile gerçekleştirdik. Muş Devlet Hastanesi'nde ilk defa yapılan bir ameliyat. Bundan sonraki süreçte bu tip hastalara hizmet verebileceğimizi söylemek istiyorum. Bu bir ekip işiydi, o açıdan bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim."

        Hastanenin Başhekim Yardımcısı Operatör Dr. Kılıç ise hastanede ilk kez gerçekleştirilen operasyonun bölgedeki sağlık hizmetleri açısından önemli adım olduğunu dile getirdi.

        Ameliyatın başarılı geçtiği bilgisini paylaşan Kılıç, şunları kaydetti:

        "Ameliyatta alt dudağındaki kanserli dokuyu aldık ve üst dudaktan bir parça alarak alt dudağa yama yaptık. Aynı zamanda boynundaki yağlı dokuları, yani kanserli hücrelerin sıçrama ihtimali olan yağlı lenf bezi dokularını da temizledik. Hastayı servise aldık. Hem yara iyileşmesi hem de genel durumu, ağızdan beslenmesi çok iyi durumda. Ameliyatın ikinci günü ve bu süreçte hastamızı takip etmeye devam edeceğiz."

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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