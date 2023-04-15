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Muşlu öğrencilerin hayalleri Sibel öğretmenin kaleminden kitaba dönüşüyor

AA

Muşlu öğrencilerin hayalleri Sibel öğretmenin kaleminden kitaba dönüşüyor

MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ - Muş'un Varto ilçesinde görev yapan 30 yaşındaki sınıf öğretmeni Sibel Barış, ilçe merkezi ve köylerdeki okullarda bir araya geldiği öğrencilerin anlattığı hayalleri kitaplaştırıyor.

Hürriyet İlkokulunda 2 yıl önce göreve başlayan İzmirli öğretmen Barış, başlattığı "Hayalimden Kalemime" projesi kapsamında çocukların yaşadığı olayları ve hayallerini kitaplaştırmaya karar verdi.

İlçe merkezi ve köylerdeki okulları gezerek çocukların hayallerini dinleyen, kaleme aldıkları hikayelerini alan Barış'ın tamamladığı ilk kitabı, geçen yıl 24 Kasım'da "Büyük Hayaller Küçük Yazarlar" adıyla yayımlandı.

Projesini devam ettirmek için "Değerlerimle Varım" adlı ikinci kitap için çalışma yürüten Barış, Leylek köyündeki öğrencilerle bir araya gelerek hikayelerini dinledi, notlar aldı.

Varto Kültür Merkezi'nde oluşturulan "Hayal Evi Atölyesi'nde hafta sonları çocuklara "yaratıcı yazarlık" konulu eğitim veren Barış, merkeze gelen çocukların hikayelerine de kitabında yer verdi.

Barış, AA muhabirine, Muş'un Varto ilçesine geldiği ilk günden beri çok heyecanlı olduğunu, sürekli çocukları ziyaret ettiğini söyledi.

Çocukların hayalleriyle bir yola çıkabileceğini düşündüğünü ve uzun bir sürecin ardından "Hayalimden Kalemime" isimli çalışmayı başlattığını anlatan Barış, şöyle konuştu:

"Çocuklara inancım çok yüksekti ve bunu hiç bir zaman yitirmedim. Onlar da inançlarını yitirmediler. Köy köy dolaştım. Özellikle çocukları okullarında görmek istedim. Hikayelerini elden vermelerini istedim. Gözlerindeki o ışığı görmek paha biçilmezdi. Aynı zamanda bu çocuklarla ilgilendiğimi gören diğer çocuklar, 'Biz de hikaye yazacağız öğretmenim' gibi söylemlerine şahit oldum. Bu da beni mutlu etti. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kitabımızın imza gününü düzenledik."

Hayal Evi Atölyesi oluşturarak çocuklarla hikayeler yazmaya devam ettiklerini dile getiren Barış, şunları kaydetti:

"Onlar yazıkları hikayeleri bana gösteriyorlar. Ben de çocuklara bağlam kurma, karakter, olay örtüsü ve hikayede bölümler nasıl oluşturulur onu anlatıyorum. Yaratıcı oyunlar oynuyoruz. Bu etkinliklerle çocukların hayal dünyaları genişliyor. Bunu gözlemlemek mutluluk verici. İkinci kitap için hazırlıklarımız başladı. İlk kitaptaki çocuk yazar sayımız 9 iken şu anda köylerden ve ilçe merkezinden gelen öğrencilerimizin hikayeleriyle birlikte 52'ye ulaştı. Çocukların içindeki cevheri açığa çıkarabilmek için yol göstericilere ihtiyacı var. Bizler onların yol göstericileri olmalıyız. Bu tılsımda yolculuğa adımımızı attık, sürdürdük ve başardık."

- "Hikayeme kitapta yer vereceği için çok mutlu oldum"

Leylek Köyü İlkokulunda okuyan Berfin Sarıbey ise hikaye yazmayı çok sevdiğini belirterek, "Ece'nin Tavşan'ı hikayesini yazdım. Öğretmenimiz hikayeyi beğendi ve okulumuza geldi. Hikayeme kitapta yer vereceği için çok mutlu oldum. Sibel öğretmen beni atölyesine davet etti." dedi.

Kitapta hikayesi olan İrem Şahin de Sibel öğretmen sayesinde hayalinin gerçekleştiğini ifade ederek, "Küçüklüğümden beri yazar olmak istiyordum. Sibel öğretmen içimizdeki cevheri ortaya çıkardı. Onun sayesinde imza günü hazırladık. Oradaki heyecanımızı arkadaşlarımızla paylaştık. İkinci hikaye kitabı için çabalıyoruz. Hayallerimiz gerçek oldu." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Alemdar Yıldız, Sibel öğretmenle çok iyi çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Hayal Evi Atölyesi'nde oyunlar oynadıklarını anlatan Yıldız, "Yeni oyunlar ve hikaye yazmayı öğrendik. Öğretmenimiz bizden hikaye yazmamızı istedi, biz de yazdık ve öğretmenimiz hikayemizi beğendi. Bundan dolayı çok mutluyum." diye konuştu.


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