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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Muş'ta seçim bürosu açılışına katıldı:

AA

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Muş'ta seçim bürosu açılışına katıldı:

MUŞ (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Sultan Alparslan Havalimanı'na eskiden uçak inmezdi. Şimdi yılda 500 bine yakın insan Muş'a geliyor. Fabrikalar açılıyor, tarım alanları sulanıyor ve Muş'ta refah akmaya devam ediyor. Onun için gün bugündür. Bugün bir ve beraber olma günüdür." dedi.

Muş'ta İstasyon Caddesi'ndeki AK Parti Seçim Bürosu'nun açılışına katılan Yıldırım, programa yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Muşlulara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini belirten Yıldırım, Sultan Alparslan'ın emaneti olan bu topraklara göz koyanlara Muşluların izin vermeyeceğini söyledi.

Her zaman bir, beraber ve kardeş olacaklarını, hep birlikte Türkiye olacaklarını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Muş'ta yollar yaptık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik ama bir şeye izin vermedik. Yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz. Ne FETÖ ne PKK'lı ne YPG'lisine bu ülkeyi böldürtmeyiz. Bunun teminatı Muş'tur. Muş-Hasköy-Bitlis yolunu yaptık mı? Paris'te böyle bir yol yok. Aynen havaalanı gibi, helal olsun. Eğer burada terör olsaydı ve can güvenliği olmasaydı bu yollar yapılır mıydı? Gördüğünüz gibi işimiz hizmet, gücümüz Muş. Bu terör örgütleri kime en büyük zararı verdi. Muş, Diyarbakır, Van, Hakkari, İstanbul'a yani hepimize zarar verdi. Türk, Kürt ayırmadan masum insanları katlettiler. Ömrünün baharındaki çocuklarımızı dağa kaldırdılar. Bunlara fırsat verecek miyiz? O halde durmak yok yola devam diyoruz. 14 Mayıs’ta Recep Tayyip Erdoğan'ı Muş'ta rekor oyla seçmeye hazır mısınız? Yeni bir desten yazacak mısınız? Sadece Recep Tayyip Erdoğan'ı seçmek yetmez, onun milletvekillerini de seçecek misiniz?"

- "Muş'a refah akmaya devam ediyor"

Seçime 10 gün kaldığını ve çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Yıldırım, adaylarının ülke için 21 yıldır gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurguladı.

"Altılı Masa döndü durdu, 21 ay sonra adayını açıkladı. 21 ay aday belirleyemediler. Sonunda adaylarını açıkladılar. Tek farkla yanına iki tane de belediye başkanı koydular." diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"İstanbul ve Ankara belediye başkanlarını da yanına destek olsun diye koydular. 5 tane de Cumhurbaşkanlığı kadrosu açtılar. Biter mi? Daha PKK var, PYD var, YPG var ve onların arkasındakiler var. Kemal Bey'in adaylığı açıklanır açıklanmaz Kandil'den, Suriye'den, Amerika'dan FETÖ'cüler, bölücüler avazları çıktığı kadar bağırmaya başladılar. Ne diyorlar '14 Mayıs'ta Tayip Erdoğan gidecek, hapishanelerin kapıları kırılacak, Apo çıkacak.' Biz bu toprakların bağımsızlığı için az bedel ödemedik. 40 bin şehidimiz, on binlerce masum Kürt-Türk vatandaşımız var. Bu iş o kadar kolay değil. Buradan söylüyorum. Millete söz diyorsunuz, peki millete söz derken dağdakilere, bölücülere ve FETÖ'cülere niye bir şey söylemiyorsunuz. Niye demiyorsunuz 'bizim sizin desteğinize ihtiyacımız yok. Siz binlerce insanın kanına girdiniz bizim sizin desteğinize ihtiyacımız yok.' Niye demiyorsunuz. Diyemezsiniz çünkü birlikte yol yürüyorsunuz."

Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi ve bölgesinde söz sahibi olmasının istenmediğini belirten Yıldırım, "Bakanlığım sırasında Batı'ya bir lira yardım yaptıysak, buralara 3 lira yatırım yaptık. Çünkü vaktiyle terör örgütleri buraya yatırım yapılmasını engelledi. Sultan Alparslan Havalimanı'na eskiden uçak inmezdi. Şimdi yılda 500 bine yakın insan Muş'a geliyor. Fabrikalar açılıyor, tarım alanları sulanıyor ve Muş'ta refah akmaya devam ediyor. Onun için gün bugündür. Bugün bir ve beraber olma günüdür. Ülkemize yıllardan beri kötülük yapan dış mihraklara en güzel cevabı 14 Mayıs'ta verme günüdür. 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nda Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yürümeye hazır mısınız? Rekor bir oyla Cumhurbaşkanı'mızı ve onun milletvekillerini seçmeye hazır mısınız? Üçünü birden Ankara'ya gönderecek misiniz? Allah sizden razı olsun." diye konuştu.

- "Yaylalarımızda, dağlarımızda serbestçe geziyoruz"

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek de kentte çok büyük projeleri hayata geçirdiklerini anlatarak "Biz huzuru bulmuşuz. Gece yarısı Bitlis'e, Van'a, Diyarbakır'a ve Bingöl'e rahatlıkla gidip gelebiliyoruz. Kimse gece kapımızı çalmıyoruz. Yaylarımızda, dağlarımızda serbestçe geziyoruz. Kimse bu güzel huzuru bozmaya niyet edebilir mi? Bugün huzurlu bir gün. Allah'ın izniyle 14 Mayıs akşamı bu güzelliği burada kutlayacağız. Biz yorulmayacağız, çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da yola çıkarken ayakları yere basan, uygulanabilir projelerle kenti olması gereken noktaya getirdiklerini söyledi.

Vatandaşların ilk günden bu yana destekleriyle her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarını güçlü kıldığını dile getiren Asya, "Karadeniz doğal gazı çıktı, Gabar'da artık silahlar değil petrol fışkırıyor. Bu anlamda artık terörün değil birlikteliğin ve kardeşliğin hüküm sürebilmesi için 14 Mayıs'ta başta Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve onun ekiplerine, yol arkadaşlarına hep birlikte en büyük desteği vereceğiz." dedi.

Programda AK Parti İl Başkanı Melik Emre ve milletvekili adayları da birer konuşma yaptı.

Daha sonra kentte ev ziyaretlerinde bulunan Yıldırım, Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel'in vefat eden babasının taziyesine katıldı.

Yıldırım'a ziyaretlerinde Muş Valisi İlker Gündüzöz, AK Parti milletvekili adayları ve partililer eşlik etti.


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