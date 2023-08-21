Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta berivanların süt sağım mesaisi sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta berivanların süt sağım mesaisi sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUŞ (AA) - Muş'un Korkut ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), sıcak havada her gün yaklaşık 3 kilometre yol katederek hayvanlarını sağıyor.

        Konakdüzü köyünde, sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan berivanlar, ev işlerinin ardından kova ve bidonlarla koyun ve keçilerin bulunduğu alana kadar yürüyor.

        Günde iki kez hayvanlarını sağan berivanlar, sütten yaptıkları yoğurt, peynir ve tereyağıyla hem ihtiyaçlarını karşılıyor hem de ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

        Berivanlardan Yıldız Baydan, sabahın ilk ışıklarıyla koyunları sağmak için zorlu mesaiye başladıklarını söyledi.

        Sıcak havadan dolayı zorlandıklarını dile getiren Baydan, "Sabah ve akşam buraya geliyoruz. Elde ettiğimiz sütten yoğurt, peynir ve tereyağı yapıyoruz. Hem kışlık ihtiyacımızı karşılıyoruz hem de satışını gerçekleştiriyoruz." dedi.

        Besici Yahya Demir de yaz aylarında hayvanları yüksek ve serin yaylalara götürdüklerini belirterek, "Her yıl mayıs ayında hayvanlarımızı yaylaya çıkarıyoruz. Ovada buğday, arpa ve ot hasadı yapıldıktan sonra meralar açıldı. Biz de hayvanlarımızı yayladan getirdik. Hava çok sıcak. Hayvancılık tek geçim kaynağımız. Berivanlar, günde 2 kere hayvanların bulunduğu yere gelerek koyunları sağıyorlar." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        4 kişiyi 15.5 milyon TL dolandırdı! İşte belediye personeline istenen ceza!
        4 kişiyi 15.5 milyon TL dolandırdı! İşte belediye personeline istenen ceza!
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        Telefon sinyali kesilmiş! Kayıp öğretmen ormanda aranıyor!
        Telefon sinyali kesilmiş! Kayıp öğretmen ormanda aranıyor!
        'Gerçekçi bir teklifle gelinmelidir'
        'Gerçekçi bir teklifle gelinmelidir'
        Tıp öğrencisinin viyadükte şüpheli ölümü!
        Tıp öğrencisinin viyadükte şüpheli ölümü!
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Boğulduğunu sandığı oğlunu görünce sevinçten bayıldı!
        Boğulduğunu sandığı oğlunu görünce sevinçten bayıldı!
        Fatih Camii'nin gizli hazinesi görüntülendi
        Fatih Camii'nin gizli hazinesi görüntülendi
        Gündemde 4 önemli başlık var...
        Gündemde 4 önemli başlık var...
        ABD ve Güney Kore'nin tatbikatı başladı
        ABD ve Güney Kore'nin tatbikatı başladı
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Teoman'dan eleştirilere cevap
        Teoman'dan eleştirilere cevap
        Kiralamada 'ekonomi' dönemi
        Kiralamada 'ekonomi' dönemi
        "Bu duruma yabancı değil!"
        "Bu duruma yabancı değil!"
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Beşiktaş'tan sert tepki: Emek hırsızları!
        Beşiktaş'tan sert tepki: Emek hırsızları!
        Maaş zammında kararı kim verecek?
        Maaş zammında kararı kim verecek?

        Benzer Haberler

        Malazgirt Türklere Anadolu'nun kapılarını açan şanlı zaferin yıl dönümüne h...
        Malazgirt Türklere Anadolu'nun kapılarını açan şanlı zaferin yıl dönümüne h...
        Muş'ta HÜDA-PAR Merkez İlçe Kongresi yapıldı
        Muş'ta HÜDA-PAR Merkez İlçe Kongresi yapıldı
        Muş Valisi Çakır, Malazgirt'te incelemelerde bulundu
        Muş Valisi Çakır, Malazgirt'te incelemelerde bulundu
        Muş'ta yaz okulu kapanış programı düzenlendi
        Muş'ta yaz okulu kapanış programı düzenlendi
        Muş Valiliğine atanan Çakır, göreve başladı
        Muş Valiliğine atanan Çakır, göreve başladı
        Malazgirt'te "Zaferin İzinde Malazgirt" belgeselinin galası yapıldı
        Malazgirt'te "Zaferin İzinde Malazgirt" belgeselinin galası yapıldı