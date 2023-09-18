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        Karağaaçlı beldesinde kilitli parke taşı ve asfalt çalışması

        Muş'un Karaağaçlı Belediyesi, beldedeki yolların asfalt ve kilitli parke taşı çalışmalarıyla yenilenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 13:40 Güncelleme: 18.09.2023 - 14:32
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        Karağaaçlı beldesinde kilitli parke taşı ve asfalt çalışması
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        Muş'un Karaağaçlı Belediyesi, beldedeki yolların asfalt ve kilitli parke taşı çalışmalarıyla yenilenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediye Başkanı Suhpi Özbayam, beldede parke taşı döşeme, cadde ve sokakların genişletilmesi ve kaldırım düzenlemesi çalışmalarında önemli bir mesafe katettiklerini söyledi.

        Göreve başladığı günden itibaren tüm cadde ve sokaklarda parke taşı çalışması yaptıklarını belirten Özbayam, Muş, Bitlis ve Hasköy ilçesine ulaşımı sağlamak için yeni açtıkları çevre yolunu da sıcak asfaltla kapladıklarını aktardı.

        Beldenin altyapı ve üstyapı sorununu büyük ölçüde çözdüklerini ifade eden Özbayam, şunları kaydetti:

        "Devletimizin bize sağladığı imkanlarla bu işleri yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yol, su medeniyettir. Biz de bunu medeniyet olarak değerlendirerek öncelikle yol, su sorunu çözdük. Şu ana kadar 300 bin metrekare parke taşı döşedik. İşimiz, gücümüz milletimize hizmet etmektir. 32 kilometre kanalizasyon döşedik, tüm evleri şebeke suyuna kavuşturduk."

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