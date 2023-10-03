Muş'ta kurulan tekstil fabrikasında üretilen ürünler yurt dışına gönderiliyor

Muş Belediyesinin "Çalışan ve Üreten Gençler Programı" kapsamında inşa ettiği tekstil fabrikasında üretilen ürünler yurt dışına gönderiliyor.

Çöğürlü Mahallesi'ndeki Sultan Alparslan Tekstil Kent'te yapımı tamamlanan fabrika, belediye tarafından girişimci Metin Akaydın'a kiralandı.

Fabrikada 200 kişiyi istihdam ederek üretime başlayan Akaydın, ürettiği ürünleri birçok ülkeye ihraç etmeye başladı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, gazetecilere, projenin Sanayi ve Teknoloji ile Gençlik ve Spor Bakanlıklarının "Çalışan ve Üreten Gençler Programı" kapsamında desteklendiğini söyledi.

Bakanlıkların eş zamanlı proje çağrısına Valilikle birlikte teklifte bulunduklarını anlatan Asya, "Projenin onaylanmasının ardından tekstil fabrikaları inşa edildi. Yapımı tamamlanan 2 bin 500 metrekarelik fabrikayı da kentte faaliyet yürüten bir tekstil firmasına kiraladık ve sözleşmemizi imzaladık. Şu anda 200 gencimiz istihdam ediliyor." dedi.

Belediye olarak alt ve üst yapı gibi asli çalışmalarının yanında bu tür projeleri de hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Asya, tarım ve hayvancılık kenti olan Muş'ta, tekstil sektörünün geliştiğini ve genç nüfusun istihdamına büyük katkı sağladığını belirtti.

Fabrika müdürü Eşref Üzüm ise fabrikada spor giyim ürünleri üreterek ABD ve Avrupa ülkelerine gönderdiklerini belirtti.

Günlük üretim kapasitelerinin 4 bin ürün olduğunu ifade eden Üzüm, "Firma olarak Muş'a ekonomik destek sağlıyoruz. İl merkezindeki fabrikalarımızda 1300 kişi çalışıyor. Gençler artık kendi memleketlerinde çalışma fırsatı buluyor. Belediyemize teşekkür ediyoruz. Bu tür yerlerin artmasını bekliyoruz. Geçmişte Muş'ta bu gibi iş yerleri olmadığı için hep büyük şehirlere gidip çalışıyordum. Şimdi devletimiz, memleketimizde istihdama yönelik işyerleri açıyor. İş insanları da gelip yatırım yapıyor." diye konuştu.

Tekstil atölyesinde 4 yıl önce işe başlayan 7 çocuk annesi 44 yaşındaki Menice Şimşek de tekstil fabrikalarının kadınlar için önemli bir iş kapısı olduğunu dile getirdi.

Şimşek, "6 çocuğum okula gidiyor. Burada elde ettiğim parayı çocuklarımın okuması için harcıyorum. Bir maaşımızın olması güzel, ona göre hesabımızı yapıyoruz." dedi.