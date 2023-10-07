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        Muş'ta düzenlenen "10. Uluslararası Onkoloji Günleri" sona erdi

        Muş'ta Genç Birikim Derneği tarafından düzenlenen "10. Uluslararası Onkoloji Günleri" tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 18:16 Güncelleme: 07.10.2023 - 18:16
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        Muş'ta düzenlenen "10. Uluslararası Onkoloji Günleri" sona erdi
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        Muş'ta Genç Birikim Derneği tarafından düzenlenen "10. Uluslararası Onkoloji Günleri" tamamlandı.

        Muş Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda "Benim hikayem" mottosuyla gerçekleştirilen etkinliğin ikinci gününde, "Tedavi" ve "Kanser Sonrası Yaşam" konulu panel düzenlendi.

        Genç Birikim Derneği Başkanı Salih Yüce, yaptığı açıklamada, dernek olarak bu yıl düzenledikleri "10. Uluslararası Onkoloji Günleri"ne katılan konuklarla kanser hastalığını tartıştıklarını söyledi.

        Ankara, İstanbul ve yurt dışından gelen bilim insanlarıyla meme kanseri ile ilgili bütün konuları ele aldıklarını ifade eden Yüce, şöyle konuştu:

        "Kanser hastaları, sivil toplum kuruluşları ve gençlerle son değerlendirmelerimizi yaptık. Kanser hastalarıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla etkinlikler yaptık. Türkiye'de kanser hastalarıyla ilgili neler yapabiliriz? Bu konuyu ele aldık. Bundan sonraki hedefimiz bu çıktıları kamuoyu ve politikacılarımızla paylaşmak. Beraber bir alan oluşturmak. Türkiye'de yapılan nadir etkinliklerden birisi."

        Ankara'dan gönüllü olarak etkinliğe katılan Sinem Güç ise Muş'a ilk defa geldiğini belirtti.

        Onkoloji servislerinde tedavi gören hastalara destek olmak ve doktorlardan yeni bilgiler almak istediğini dile getiren Güç, "Benim için çok verimli geçti. Gelmeden önce endişelerin vardı, nasıl geçeceğine dair. Şu anda içsel olarak motive oldum. Hastalarla iletişimde olmak, doktorların bilgilerini dinlemek, sosyal ve bilimsel anlamda çok büyük edinimler kazandırdı bana." değerlendirmesinde bulundu.

        10 ülkeden 120 gönüllü, meme kanserine yakalanan 50 kadın ve 50 bilim insanının katıldığı etkinlik, "Benim Hikayem" konulu panelle son buldu.

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