Bulanık'ta "Kariyer Planlama ve Geleceğin Meslekleri" semineri düzenlendi Muş'un Bulanık ilçesinde, öğrencilere yönelik "Kariyer Planlama ve Geleceğin Meslekleri" konulu semineri düzenlendi.

Muş'un Bulanık ilçesinde, öğrencilere yönelik "Kariyer Planlama ve Geleceğin Meslekleri" konulu semineri düzenlendi.

Bulanık Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde konuşan Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. İsmail Dönmez, öğrencilerin seçeceği mesleği iyi bilmesi gerektiğini söyledi.

Meslek seçiminde kişilik özelliklerinin önemine vurgu yapan Dönmez, kişinin meslek seçiminde öncelikle kendini tanıması ve kendi özelliklerinin farkına varması gerektiğini belirtti.

Bulanık Anadolu Lisesi Müdürü Muzaffer Sarı, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı seminer, öğrencilerin sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.