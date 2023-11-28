Bulanık'ta "Kariyer Planlama ve Geleceğin Meslekleri" semineri düzenlendi
Muş'un Bulanık ilçesinde, öğrencilere yönelik "Kariyer Planlama ve Geleceğin Meslekleri" konulu semineri düzenlendi.
Muş'un Bulanık ilçesinde, öğrencilere yönelik "Kariyer Planlama ve Geleceğin Meslekleri" konulu semineri düzenlendi.
Bulanık Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde konuşan Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. İsmail Dönmez, öğrencilerin seçeceği mesleği iyi bilmesi gerektiğini söyledi.
Meslek seçiminde kişilik özelliklerinin önemine vurgu yapan Dönmez, kişinin meslek seçiminde öncelikle kendini tanıması ve kendi özelliklerinin farkına varması gerektiğini belirtti.
Bulanık Anadolu Lisesi Müdürü Muzaffer Sarı, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı seminer, öğrencilerin sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.